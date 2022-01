La preciosa despedida de Joaquín a Miguel Toral, el niño del Betis que ha muerto de cáncer

El Betis y el mundo del fútbol está con el corazón en un puño por la muerte de Miguel Toral, el joven de 17 años, que enfermo de cáncer y en una camilla, había seguido al equipo de su corazón al Metropolitano, Los Cármenes y el Martínez Valero. Una de las imágenes más tiernas que se han visto en el fútbol en los últimos años es verle recitar una poesía que le dedicó a Joaquín y que hizo llorar al veterano extremo español. Siempre tan alegre, Joaquín no pudo aguantar las lágrimas ese día ante Miguel y hoy, le ha despedido con todo su corazón.

“Nunca olvidaré las palabras que me dedicaste con tanto amor. Miguel DEP, amigo mío”, ha escrito en las redes sociales.

Joaquín se despide de Miguel Toral FOTO: La Razón (Custom Credit)

Gracias a la Fundación Ambulancia del Deseo Miguel pudo cumplir su sueño, no sólo de ver en directo partidos del Betis, sino también de compartir algo de tiempo con sus estrellas. Estuvo con Pellegrini y estuvo con Joaquín. El futbolista no pudo esconder la admiración que le causaba un aficionado tan leal y tan entregado al equipo. “De ser solo un amante de mi equipo y soñar algún día con poder ir a verlo sea dónde sea a poder conoceros y recibir tantos mensajes de apoyo contra mi lucha personal que no puede conmigo es una sensación increíble e indescriptible para mí. Viva el Betis. Eterno capitán. Gracias”, escirbía en Twitter después de haber estado con Joaquín

“No va a ser para nada el último partido al que iré. Si tengo que irme a Vigo yo solo con mi camilla iré aunque me cueste mar y tierra. Porque con todos los ánimos que estoy recibiendo de toda España es imposible parar de luchar y son gestos que se agradecen de por vida”, escribía Miguel también en su Twitter después de haber asistido a un partido del Betis.

En sus redes sociales escribía que su sueño era convertirse en periodista deportivo y ha había hecho algunos artículos que pedía que se leyesen para que sus seguidores comprobasen cómo lo hacía y poder mejorar con los consejos que le llegaban

El plan del Betis era que Miguel hubiese también asistido al último encuentro del equipo sevillano contra el Celta, pero su estado de salud había empeorado y los médico ya lo desaconsejaba. El desenlace fatal estaba muy cerca. El Betis ha lamentado la pérdida: “Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado Miguel. Gracias por ser un ejemplo de lucha y de vida para todos nosotros. El Real Betis envía todo su cariño y ánimo a su familia y seres queridos en estos duros momentos. Descanse en paz”, ha escrito en sus redes sociales.

Miguel se convirtió en un ejemplo para muchos aficionados, su afán por ver al Betis superando todas las circunstancias en contra emocionó a numerosos seguidores del Betis, pero también de otros equipos, que veían en Miguel un ejemplo a imitar, cómo el amor a unos colores de un equipo de fútbol se convierte en un modo de seguir.