La sorprendente revelación sobre Mbappé: “Esconde algo”

El exfutbolista francés Patrice Evra dejó unas sorprendentes declaraciones sobre Kylian Mbappé en una entrevista que concedió a Le Parisien. El que fuera jugador de Manchester United, Juventus, Mónaco, Marsella o West Ham, entre otros, aseguró que Mbappé “es demasiado limpio y esconde algo”.

“Tiene una buena educación. Me gustaría que Kylian se abriera. Me parece que está demasiado formateado. Me gusta, pero es demasiado limpio y esconde algo. Cuando le oigo hablar, tengo la impresión de estar escuchando a un político”, declaró Evra.

El exinternacional francés también dejó un consejo para Mbappé: “En el campo espero que piense en el equipo y no en sus objetivos personales, porque la estrella es el colectivo y no un jugador. Han contratado a Messi, pero no será él quien les dé la Champions. Es el colectivo”.

Mbappé también ha sido noticia por la amenaza de muerte que apareció en el mural que tiene dedicado en Bondy, localidad cercana a París en la que se crio. “Mbappé, estás muerto” es la amenaza que se puede leer en ese mural, donde también hay un mensaje dedicado a Sylvine Thomassin, exalcaldesa de la localidad y candidata socialista en las elecciones municipales que se celebran el 23 y 30 de este mes de enero. “Thomassin se folla a tu madre” es la otra pintada que aparece en el mural. Thomassin es una política muy cerca a la familia Mbappé y en las elecciones de 2020, Kylian publicó una foto junto a ella después de votar.