Irene López, la campeona del mundo que se retira por “salud mental’: “Los fantasmas me hicieron odiar lo que amaba”

Irene López, campeona del mundo sub-17 en el año 2018 y futbolista del Madrid CFF, ha anunciado a través de las redes sociales que deja los terrenos de juego por ‘cuestiones de salud mental’. ”Hoy me despido del deporte que me ha acompañado toda mi vida, desde que me alcanza la memoria. Podría ‘disfrazar’ los motivos por los cuáles dejo el fútbol, pero no lo voy a hacer, lo dejo por cuestiones de salud mental”, explica en su texto.

"Lo comparto para que aquellos que me lean se den cuenta de que no están solos, que en esta vida hay que priorizarse por encima de todo, que desde que nacemos hasta que morimos solo tú vas a estar contigo, y hay que cuidarse. Y yo hoy digo adiós para cuidarme", añade.

López se mostró agradecida a cada una de las personas que se han cruzado en su camino: "De todas he aprendido, por poquito que fuera, pero sobre todo me siento agradecida de haber pertenecido a esta familia, mi familia, al Madrid CFF, que me ha visto crecer y me ha cuidado desde que tengo uso de razón".

La jugadora, concluye en la publicación donde informa de esta decisión: “A Andrés, a Alfredo y a Santiago, por entenderme y ayudarme todo lo que habéis podido, os estaré eternamente agradecida. ¡Hasta pronto!”. escribió en un comunicado Irene López junto a las camisetas de su club (Madrid CFF) y la de la selección española con la que marcó 5 goles y fue campeona del mundo sub-18 del año 2018.

Irene López había debutado en la primera división del fútbol con 17 años, había disfrutado de ser un referente ganando un mundial y tenía una carrera profesional por delante, pero decidió que lo mejor era la retirada por salud.

La Federación también ha enviado un vídeo para que su historia sirva a otros deportistas y jóvenes que sufren la misma situación. “La #SaludMental todavía es un tema tabú para mi generación” Irene López, campeona de todo con la Sub-17, nos cuenta por qué ha dejado el fútbol y habla sin miedo sobre algo tan importante como cuidarse a sí misma”.