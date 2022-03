¿Un Mundial sin el mejor?

«Soy el mejor», suele decir Ibrahimovic, un futbolista que desafía a todos en el verde y también fuera de él. Tiene mucho ego. Le gusta provocar. «Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando», continúa el delantero de 40 años. Pero los números señalan que el mejor en los últimos tiempos es Robert Lewandowski, al menos si hablamos de goles, porque lleva tres temporadas con más goles que partidos. En la actual, son 45 tantos en 37, una diana cada 72 minutos; la pasada fueron 48 en 40; y en la 2019/20 sumó 55 en 47. Se le escapó el Balón de Oro en 2020, ya que por culpa de la pandemia no se concedió el galardón, y el curso pasado se lo llevó Leo Messi cuando todos apuntaban a Lewandowski. Sí ganó el premio a Mejor Jugador de la FIFA. Esta campaña está en la pelea por todo, con el Bayern Múnich, líder de la Bundesliga y en cuartos de la Champions, donde se enfrentará al Villarreal.

El caso es que el mejor por números o el mejor porque lo dice él no estarán en el Mundial de Qatar, ya que una de las finales del playoff (el nuevo formato de la repesca) enfrenta hoy a Polonia con Suecia.

Lo que le falta a Lewandowski

Polonia no tuvo que disputar las semifinales porque su rival era Rusia, expulsado de la competición por la guerra en Ucrania. El equipo blanquirrojo tiene la ventaja de jugar en casa, ya que el duelo se disputa en Chorzow. Y tiene a Lewandowski, que busca su segundo Mundial, pues ya estuvo en el último, el de Rusia 2018, donde tuvo una actuación discreta. Se fue sin marcar y eliminado en la fase grupos con dos derrotas y una victoria inútil el último día ante Japón. En total remató doce veces, pero sólo tres de los disparos fueron a puerta. También ha jugado tres Eurocopas, las de 2012, 2016 y 2020. En la primera marcó en su primer partido contra Grecia, pero Polonia no fue capaz de ganar un encuentro y quedó fuera en la primera fase. En la segunda avanzó más, aunque su participación personal fue muy criticada, ya que pasó la primera fase y los octavos de final ante Suiza sin llegar a tirar a portería. En cuartos contra Portugal sí marcó a los dos minutos, pero cayeron en los penaltis. En la última Euro, la disputada el pasado verano, se cruzó con España (logró un gol en el 1-1) y después fue eliminado precisamente por Suecia pese a conseguir un doblete (3-2). Ha ido de menos a más en sus participaciones en grandes campeonatos, donde es verdad que le falta una actuación buena de verdad. Llegaría al Mundial en su mejor momento, pero no se sabe si lo hará como jugador del Bayern, con quien cumple contrato en el verano de 2023 y podría salir. Lo que ocurra en Qatar no marcará lo que pase con el Balón de Oro, porque desde esta temporada se cuenta el año natural. Con Polonia, en total, acumula 74 goles en 128 participaciones. Debutó el 8 de octubre de 2006 de la mano de Leo Beenhakker.