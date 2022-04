Los ultras del Legia Varsovia “matan” a Putin por la Guerra de Ucrania con un “tifo” brutal

Los ultras del Legia Varsovia se están haciendo un nombre en una nueva protesta contra la guerra rusa en Ucrania. Durante el partido por el campeonato de la Serie A polaca, los aficionados del Legia de Varsovia exhibieron una enorme pancarta que representaba al presidente ruso siendo ajusticiado.

En ella se pudo ver a Vladimir Putin con una soga al cuello y vistiendo la camiseta del Spartak de Moscú, el club propiedad de los dos oligarcas rusos Vagit Alekperov y Leonid Fedun, respectivamente presidente y vicepresidente de la petrolera rusa LUKoil. La elección de retratar a Putin con la camiseta del Spartak no está ligada a la afición futbolística del presidente ruso, sino al hecho de que los oponentes de Lech Poznan están hermanados con el Spartak de Moscú. Por lo tanto, una forma de «golpear» tanto a sus rivales como al presidente ruso.

Esta no es la primera ocasión que los ultras del Legia se pronuncian en contra de Putin, pues en los últimos partidos han dedicado cánticos en contra de su persona. El coro «Ruska kurwa», o «Russian Put ***» se alzó desde las gradas del sector de aficionados del Legia. De hecho, no es la primera vez que los ultras del club de la capital polaca se oponen a la invasión rusa de Ucrania. Ya el pasado 25 de febrero, en los primeros días de la ofensiva de Moscú contra Kiev, desde las gradas del estadio -y no solo de la afición del Legia Varsovia, sino también del Wisła Cracovia- se alzaron cánticos contra Rusia.

El partido terminó empatado 1-1 con goles de Satka y Rafael Lopes. El Lech Poznan es líder del campeonato polaco con 56 unidades, mientras que el Legia Varsovia es noveno con 36 puntos pero, en esta ocasión, el fútbol fue lo de menos.

No es la primera vez que los hinchas del Legia dan la vuelta al mundo con sus protestas. Ya ocurrió en un partido de Champions en 2017 cuando conmemoraban la insurreción de la capital durante la ocupación nazi el 1 de agosto de 1944. En el fondo de pudo ver, una figura levantada delante de banderas blancas y rojas con una fecha marcada en negro: “1944″. Por debajo, una pancarta con una leyenda que no da lugar a dudas: “Durante la revuelta de Varsovia los alemanes asesinaron 160 mil personas. Miles de ellos eran niños”. La imagen es bastante impactante: un oficial de las SS nazi sin cabeza apunta a la cara de un niño que lleva un gorro con la bandera polaca. Ocurrió en el partido de vuelta de ‘playoff’ de Champions League entre Legia Varsovia y Astana (que al final acabó eliminando a los locales).

¿Quiénes son los hinchas del Legia?

Legia Varsovia en Champions tras 21 años. Lo hace con los Teddy Boys 95. Fotos que retratan a esta reconocida banda pic.twitter.com/iSAVoC7HS6 — Mathías Gonnet (@GonnetMathias) September 14, 2016

Los ultras del Legia Varsovia son considerados actualmente uno de los aficionados radicales más peligrosos que podemos encontrar en el fútbol europeo. Sus acciones así lo demuestran y no es extraño que también sean sancionados de forma habitual por los estamentos deportivos europeos, es decir la UEFA.

Los Teddy Boys 95 grupo radical que apoya al Legia de Varsovia es un grupo violento, racista, homófobo, anticomunista y antisemita, que se creó a mediados de los años ochenta en Varsovia para el apoyo del Legia. No usan armas en sus concentraciones pero sí que utilizan la extorsión y la venta de drogas para la financiación del grupo.

Sus mosaicos o tifos son amenazadores y siempre van acompañados de miles de bengalas. A sus espaldas lucen orgullosos un largo historial de agresiones y sanciones, tanto en su país como en el resto del continente, dejando huella allá por donde van.