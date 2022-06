Indignación por el ataque a un mural de una exjugadora de Osasuna: “¡Feminazi y puta!”

El mural en homenaje a Mai Garde, excapitana del equipo femenino de Osasuna que recientemente ha anunciado su retirada del fútbol, ha amanecido este miércoles atacado con varias pintadas machistas contra la exfutbolista en las que se pueden leer los insultos “feminazi” y puta” acompañados de dos esvásticas nazis.

La imagen atacada estaba colocada en una de las esquinas del estadio de El Sadar, la que da al Navarra Arena– y, en ella, la excapitana del primer equipo femenino de Osasuna aparecía con una camiseta con la leyenda “Honor y orgullo. Mila esker Mai” y recreaba el simbólico gesto del histórico cartel We Can Do It! –podemos hacerlo–. La obra fue realizada por el artista callejero LKN como homenaje a la jugadora, que se ha retirado, y en reconocimiento al fútbol femenino.

“Cuanto nos queda por hacer...”, escribió Mai Garde en las redes sociales reproduciendo la fotografía del mural vandalizado, un mensaje que ha recibido numerosos apoyos ante los que consideran un acto intolerable de machismo.

La indignación también ha llegado a los políticos que ha mostrado su rechazo más absoluto. “Pues eso chicas, que mejor en casa lavando y planchando, no vaya a ser que os transforméis en guerreras”, se puede leer en el mensaje publicado el parlamentario de Podemos Mikel Buil , una condena a la que se sumó el PSN-PSOE en el Ayuntamiento de Navarra . El Club, por su parte, también condenó los hechos y procedió a la limpieza del mural.

LKN, el autor del mural, ha mostrado su tristeza por el incidente y ha asegurado que realizará uno nuevo. “No se puede limpiar porque no se puede actuar sobre él. Lo que es el dibujo es papel y no se puede quitar lo que han pintado sobre él”, ha explicado al Diario de Navarra.

Una jugadora emblemática

Mai Garde ha puesto fin a su carrera como futbolista a la conclusión de la presente temporada. La capitana del primer equipo de Osasuna Femenino dejaba así el pasado 30 de mayo la disciplina rojilla después de haber portado el brazalete en las cinco temporadas desde que la entidad recuperó el fútbol femenino. Una de las jugadoras más emblemáticas de la historia del fútbol navarro cuelga las botas aunque seguirá vinculada al club.

Maite Garde Echalecu (26/10/1987; Pamplona, Navarra) inició su trayectoria futbolística en el C. D. Burladés, para continuar formándose en el C. D. Amaya, C. D. Lodosa y C. D. Mariño. En 2009, le llegó la primera oportunidad de vestir la camiseta de Osasuna. En su primera etapa en la entidad, Garde completó dos temporadas, antes de recalar en la S. D. Lagunak. Orvina y Txantrea fueron los equipos para los que jugó Mai Garde en su etapa en el fútbol sala, pero su regreso al verde no se hizo esperar.

En la temporada 2017/18, Mai Garde retornó a Osasuna para capitanear el nuevo proyecto de fútbol femenino de la entidad, con el que ha logrado el ascenso a la Reto Iberdrola y ha rozado el ascenso a la máxima categoría en varias ocasiones.

Desde la temporada pasada, tras la reestructuración de la cantera de Osasuna Femenino, Mai Garde es también la coordinadora del fútbol base de la entidad rojilla, labor que continuará desempeñando. Garde es responsable de las tecnificaciones que se llevan a cabo en distintas zonas de Navarra con las jugadoras más jóvenes.