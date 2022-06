“¡Que me encierren!”, un futbolista ruso ataca a Putin por la invasión de Ucrania

Pese a las sanciones que impiden a los deportistas rusas participar en casi todas las pruebas internacionales, no es fácil para ellos hablar en contra de la invasión de Ucrania que está llevando a cabo su país. Temen las represalias contra ellos o contra sus familiares. Por eso, cuando se oye una voz en contra de la masacre de Putin, hasta extraña. Ha sido Ígor Denisov, excapitán de la selección rusa de fútbol, que ha sido muy duro contr Putin: “No sé. Puede ser que me encierren o maten por estas palabras, pero digo las cosas como son”, aseguro en una entrevista con Nóbel Arustamián, un periodista rusa. Denisov fue una de las figuras del Zenit, con el que ganó tres ligas, la UEFA y Supercopa Europea, y después militó en el Anzhí, Dinamo y Lokomotiv, donde se alzó con el campeonato ruso antes de retirarse en 2019.

No son palabras que se le acaban de ocurrir. Pero sí es la primera vez que lo dice públicamente. Antes, también lo había hecho, aunque de manera privada: mandó un vídeo al presidente ruso para pedirle que no fuera adelante con esta guerra tan cruel: “Incluso le dije: ‘Estoy dispuesto a arrodillarme ante usted’. Yo soy un tipo orgulloso… Estaba dispuesto a arrodillarme para que lo parara todo ¿Qué importa la vida de una persona? ¿Quién es Denísov?”, asegura desesperado en la entrevista. Quiere parar con la guerra porque como ruso, no se siente bien, le afecta a su vida cotidiana y desde que empezó la invasión, no ha podido dormir o comer con normalidad.

Está profundamente desilusionado con Putin y con todos los rusos, a los que considera responsablde la invasión. “Si nuestro país entró allí, yo considero que es nuestra culpa común”, ha asegurado. Por eso insiste en que le parecen bien la sanciones que ha recibido el país por lo que está haciendo y también está de acuerdo con que la selección no pueda disputar el Mundial de Qatar o con que a los clubes no se les permita jugar competiciones europeas.

“Si yo digo que esto es incorrecto, nada cambiará. Lo dicen mil personas, nada cambiará. Un millón, nada cambiará. Sólo cuando todos, los 140-150 millones, entiendan a que esto es incorrecto, seguramente, algo cambiará”, dice intentando conmover a sus compatriotas. Sabe que decirle supone ir contra el poder ruso y que sea castigado hasta con 15 años de cárcel. Es valiente, sin embargo: “Incluso ahora tengo miedo. Pero no puedo no decirlo. Yo no pienso esconderme o escaparme a algún sitio. No lo necesito ¿Pero cómo puedo callarme si es lo que siento?”, insiste en una de las declaraciones más valientes de un deportista ruso desde que empezó la invasión.