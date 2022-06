Los tres escenarios que contempla Putin para “rechazar la guerra” en Ucrania

Han pasado más de 110 días desde que comenzara la guerra de Ucrania. El pasado 24 de febrero, Rusia invadió el país vecino, después de que Vladimir Putin ordenara a las tropas entrar en el territorio. Desde entonces, miles de personas han muerto, numerosas ciudades fueron bombardeadas y los países occidentales han aprobado varios paquetes de sanciones contra el gigante post-soviético.

Las tropas rusas controlan alrededor del 80% de la disputada ciudad de Sieverodonetsk, en el este de Ucrania, y han destruido los tres puentes que salen de ella, pero las autoridades ucranianas siguen intentando evacuar a los heridos, según ha declarado este martes un funcionario regional.

Serhiy Haidai, gobernador de la región oriental de Luhansk, reconoció que una evacuación masiva de civiles de Sieverodonetsk ahora es “simplemente imposible” debido a los incesantes bombardeos y combates en la ciudad. Las fuerzas ucranianas han sido empujadas a las afueras industriales de la ciudad debido al “método de tierra quemada y la artillería pesada que están utilizando los rusos”, dijo.

Por su parte, el líder de Rusia contempla tres escenarios posibles para “rechazar la guerra”, según explica CNN. El primero de ello es que Rusia continuará progresando gradualmente en las regiones de Luhansk y Donetsk. “Todavía hay una oportunidad para la evacuación de los heridos, la comunicación con los militares ucranianos y los residentes locales”, dijo a The Associated Press por teléfono, añadiendo que las fuerzas rusas aún no han bloqueado la estratégica ciudad.

Mizintsev, jefe del Centro de Gestión de la Defensa Nacional, está acusado por Ucrania de violaciones de los derechos humanos cuando comandaba las tropas durante el largo asedio de Mariupol, el puerto clave de Ucrania en el Mar de Azov que ha sido tomado por los rusos.

El segundo es que el avance de los militares rusos y ucranianos se detendrá y la guerra se prolongará en al fase posicional durante meses o incluso años. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han presionado con fuerza para capturar la zona industrial de Donbás.

“La situación es difícil”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en una conferencia de prensa el martes con medios daneses. “Nuestra tarea es contraatacar”.

Los expertos aseguran que ambas partes sufrirán grandes pérdidas, la crisis crecerá lentamente en el mundo y la economía mundial se seguirá desplomando.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, una de las organizaciones de ayuda que suministra alimentos a la población del Donbás, dijo que los combates de las últimas semanas han hecho imposible la distribución regular de alimentos.

Ahora, dijo, los civiles que quedan en la ciudad “están casi totalmente aislados de los suministros de ayuda tras la destrucción del último puente”.

Por último, Rusia puede considerar sus objetivos militares y declarar la victoria. Las fuentes dicen que este escenario parece ser nada más que una ilusión en este momento. Tal giro de los acontecimientos se considera el menos probable, pero no se descarta.

Si Rusia logra aprovechar algunos de sus logros en el este, los funcionarios estadounidenses temen cada vez más que Putin eventualmente pueda usar el territorio como un área de preparación para nuevos avances en las profundidades de Ucrania.