Jorge Vilda anuncia la lista para la Eurocopa femenina con nueve jugadoras del Barcelona

Jorge Vilda, técnico de la selección española femenina de fútbol, anunció la lista definitiva de veintitrés jugadoras que disputarán del 6 al 31 de julio la Eurocopa que tendrá lugar en Inglaterra, en la que destaca la ausencia de Amaiur Sarriegi y Nerea Eizaguirre, pertenecientes a la Real Sociedad que ha terminado subcampeona de la Primera Iberdrola. En lo que se refiere a los clubes, el Barcelona es quien más aporta, con nueve.

✨ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 I Estas son las 𝟮𝟯 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀 que iluminarán nuestros sueños.



💫 Jorge Vilda presenta esta estelar lista con las jugadoras que nos representarán en la #WEURO2022



🚀 ¡¡¡Volemos 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦, equipo!!! #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/VApNexwvj4 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) June 27, 2022

Porteras: Sandra Paños (Barcelona), Lola Gallardo (Atlético) y Misa Rodríguez (Real Madrid).

Defensas: Ivana Andrés (Real Madrid), Andrea Pereira (Barcelona), Leila Ouhabai (Manchester City), Mapi León (Barcelona), Irene Paredes (Barcelona), Ona Batllé (Manchester United), Olga Carmona (Real Madrid) y Sheila García (Atlético).

Centrocampistas: Laia Aleixandri (Manchester City), Patri Guijarro (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona) e Irene Guerrero (Atlético).

Delanteras: Esther González (Real Madrid), Lucía García (Athletic), Mariona Caldentey (Barcelona), Marta Cardona (Real Madrid), Salma Paralluelo (Villarreal) y Athenea del Castillo (Real Madrid).

Por su parte se ausentarán de la competición, pese a haber formado parte de las integrantes de la prelista que han estado trabajando con el grupo durante el tramo inicial de la concentración; Ainhoa Vicente (Athletic), Nerea Eizagirre (Real Sociedad), Teresa Abelleira (Real Madrid), Claudia Zornoza (Real Madrid) y Amaiur Sarriegi (Real Sociedad).

Lo mismo sucede con la delantera Jenni Hermoso, máxima goleadora histórica del combinado español y recientemente fichada por el Pachuca mexicano. En su caso también estuvo entre las llamadas inicialmente, pero una lesión de rodilla le impedirá estar disponible.

“Nos lo han puesto complicadísimo. Estas dos semanas han sido frenéticas en cuanto a ritmo, concepto. Las jugadoras se han adaptado a la perfección, las 28. Hemos tenido que tomar esa dura decisión”, explica Vilda. “Hemos buscado la lista que pensamos que nos puede acercar más a la victoria, a ganar, a sacar al equipo más competitivo. Se quedan fuera cinco grandes futbolistas, consagradas, alguna con proyección, pero que sabemos que son el futuro de la selección. Ver las cinco que se han quedado fuera te dice el valor que tienen las 23 convocadas”, añade.

El seleccionador se muestra prudente ante la Eurocopa y le preocupa que haya un exceso de optimismo alrededor del equipo. “Es más a nivel externo que interno, ellas no están eufóricas. Las noté contentas tras el amistoso ante Australia por rendir a ese nivel, porque salieron bien las cosas y el plan de partido se ejecutó casi a la perfección. Hay que frenar la euforia fuera, porque no es positiva. No nos va a ayudar a ganar partidos, si eso va a restar. Queremos llegar al debut mentalmente y físicamente bien para ganar ese partido”, asegura.

“Sabíamos que podía suceder después del partido del otro día, que las expectativas volvieran para arriba. Pero seguimos en el mismo sitio, con los pies en la tierra, sabemos a dónde vamos y de dónde venimos. También lo que están haciendo nuestros rivales, los resultados de Alemania y Dinamarca... todas las selecciones aprietan y lo hacen fuerte”, concluye.