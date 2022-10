Las imágenes de la nueva tragedia mortal en el fútbol argentino

El fútbol argentino vuelve a estar de luto tras unos graves incidentes durante el partido que enfrentó a Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors. El encuentro se suspendió a los nueve minutos y la Policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma. “Salimos muy rápido del terreno de juego, los que se acercaron al vestuario estaban muy afectados en los ojos. La situación no fue grata para nadie. En mi experiencia es la primera vez que me sucede algo similar, nos genera mucha tristeza a todos, hay que pensar en las familias, en la gente que la pasó mal. No tiene que pasar más en un estadio de fútbol, porque es un evento deportivo”, confirmaba el árbitro Hernán Mastrángelo.

Algunos testimonios como el que relató el jugador de Gimnasia, Leonardo Morales, fue aterrador: “Mi hijo de dos años y seis meses no podía respirar. Una desesperación total, estamos preocupados por la gente. Es una locura, íbamos a jugar un partido de fútbol y lo convirtieron en esto. Hubo familiares nuestros que casi se mueren”.

Falleció un hombre de 57 años de un paro cardiorespiratorio. Esa fue la peor noticia y tras el comunicado la AFA se pronunció: “La Asociación del Fútbol Argentino, con el Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con dolor el fallecimiento de César Gustavo Regueiro, simpatizante del club Gimnasia”.

El inicio de todo esto surgió fuera del Estadio Juan Carmelo Zerillo nada más cerrarse las puertas al estar las tribunas llenas y cientos de aficionados intentaron entrar al campo. Además, un policia empujó a una niña, entre otros casos que no ayudan en nada al fútbol.

“La Asociación del Fútbol Argentino, repudia enérgicamente los hechos de público conocimiento acontecidos hoy en las inmediaciones del estadio de Gimnasia”, compartió la AFA.

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimansia, acusa a la policía de los incidentes y desmiente una sobreventa de entradas: “Es mentira que sobre vendimos entradas. La Policía determina cuánto se puede vender. La Policía determinó cerrar las puertas del estadio, nosotros no dimos la orden. Nosotros vimos a la gente que quería entrar con el carnet y su entrada, en la platea había lugares vacíos”.

Por su parte, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, afirmó en TN que ellos no tienen la culpa: “Los responsables son los que organizan el evento. Eso siempre es así. No nos puede cargar con la culpa”.