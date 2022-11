Cristiano Ronaldo dinamita el Manchester United: «Me han traicionado»

La segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no está resultando como él se esperaba. La entrevista que ha concedido en Inglaterra al periodista Piers Morgan en Talk TV y de la que el diario The Sun ha ofrecido un adelanto, expresa claramente sus sentimientos hacia el club.

«Me sentí traicionado. Siento que no me querían, pero no sólo este año sino también el anterior», dice el portugués, que además asegura que le están empujando a irse del club. «Me han convertido en la oveja negra», dice.

Se queja, además, de haber tenido tres entrenadores en un año. De Solskjaer, que fue compañero suyo en su primera etapa como jugador del United, dice que sólo siente «respeto» hacia él. Un sentimiento que desaparece cuando habla de sus dos últimos entrenadores, el alemán Ralf Rangnick y el actual, el neerlandés Ten Hag.

«Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él», dice de Rangnick. «No lo respeto porque él no me muestra respeto. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto», afirma de Ten Hag. De su actual entrenador asegura que no ha tenido ninguna empatía con la enfermedad de su hija. Una hija prematura que nació en un parto de mellizos en el que murió el hermano que venía con ella.

Todos los entrenadores que ha tenido han sido incapaces de recuperar la senda que marcó sir Alex Ferguson, con el que ganó su primera Liga de Campeones. «Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado. Ferguson sabe mejor que nadie que el club no está en el camino que se merece. Él sabe. Todos saben. La gente que no ve eso… es porque no quiere ver. Ellos son ciegos», asegura. «Creo que los fans deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el club. Por eso vengo al Manchester United. Pero tienes algunas cosas adentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal», añade. «Un club con esta dimensión debería estar en la cima del árbol en mi opinión y desafortunadamente no lo están».

Cuenta Cristiano que fue Alex Ferguson el que le llamó para impedir que se fuera al máximo rival, el Manchester City. «Él me dijo: “Es imposible que vengas al Manchester City”, y yo dije: ‘”Está bien, jefe”. Seguí mi corazón», reconoce el portugués.