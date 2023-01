El Atlético condena el “ahorcamiento” de Vinicius: “Son hechos repugnantes e inadmisibles que avergüenzan...”

La tensión del partido entre el Real Madrid y el Atletico en este derbi de Copa superaba todos los límites con un vergonzoso ataque a Vinicius. Un puente frente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas amanecía con una pancarta en la que se podía leer “Madrid odia al Real” y también se aprecia a muñeco colgado por el cuello con la camiseta del Real Madrid y el nombre de Vinicius.

❌❌ ¡𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐏𝐔𝐄𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐋𝐄𝐑𝐀𝐑! Cuelgan de un puente un muñeco con la camiseta de Vinicius en las inmediaciones de Valdebebas.



😡𝗘𝘀𝘁𝗼 𝗡𝗢 𝗲𝘀 𝗳ú𝘁𝗯𝗼𝗹.



Las reacciones a este vergonzoso ataque no se han hecho esperar y no solo los madridistas, sino también muchos seguidores rojiblancos se han mostrado indignados con un hecho que no les representa.

La imagen del muñeco colgado del puente es vomitiva. Tanto, como atribuírsela a "la afición del Atleti".

En todo caso, el odio y la sinrazón del acto será imputable a quien lo haya hecho.

El club también ha mostrado su más firma condena a través de un comunicado. “Hechos así son absolutamente repugnantes e inadmisibles y avergüenzan a la sociedad. Nuestra condena a cualquier acto que ataque la dignidad de personas o instituciones es rotunda y sin paliativos”, comienza el mensaje difundido po el Atletico de Madrid.

“La rivalidad entre ambos clubes es máxima, pero el respeto también. Ningún individuo, sean cuales sean sus intenciones o sus colores, puede manchar la convivencia entre distintas aficiones. Es responsabilidad de todos evitarlo. Desconocemos al autor o autores de este acto deleznable, pero su anonimato no evita su responsabilidad. Deseamos que las autoridades consigan esclarecer lo sucedido y que la justicia ayude a desterrar este tipo de comportamientos” concluye el comunicado oficial.