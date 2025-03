Ancelotti explica por qué Vinicius no se ha entrenado con el Real Madrid

El Real Madrid, sin apenas descanso, juega mañana contra el Villarreal en otro partido fundamental en LaLiga. El domingo se miden Atlético y Barcelona. Ancelotti ha hablado de todo.

El penalti de Julián Álvarez: "Pero es la norma y toca respetarla. Para nosotros, el partido se ha acabado. Estamos concentrados en el próximo, que es el de mañana. Llega un periodo muy largo, de muchos partidos y queremos hacerlo bien mañana".

Asencio, selección: "Lo hemos celebrado. Es una muy buena noticia. Lo ha merecido por el trabajo y la seriedad. Se lo merece todo".

El partido el sábado: " No lo entiendo, pero no podemos hacer nada. No lo entiendo. Lo mínimo son 72 horas. Yo no lo entiendo... pero es el calendario que hay. A pesar de las dificultades, llegamos a marzo peleando en las 3 competiciones importantes, lo que no ha pasado en los tres últimos años. Por primera vez en en el parón de marzo estamos en la pelea y eso es muy bueno. El calendario es estresante porque demasiado. Desde enero no hemos parado, estamos a mitad de marzo, vamos a jugar el partido 21 o 22 es demasiado y y no juego. No hay tiempo para recuperar de la presión de los partidos. La única manera es parar, pero no quiero parar porque me gusta hacer lo que hago. Creo que se prioriza los derechos de televisión, el dinero y no la parte más importante, que es la recuperación de los jugadores y hay riesgos de lesiones. Es lo último en lo que piensan".

Vinicius: Es un jugador indiscutible, con partidos mejores o peores. Ha sido tan importante para este club, que no se le puede discutir. Endrick no entró para tirar penalti, lo hizo porque Vinicius estaba cansado y buscaba un jugador fresco. Hoy no ha entrenado porque le hemos dado un día más de descanso"

Cansancio emocional: Hay que empujar más a los jugadores a nivel de motivación que contra el Atlético de Madrid. La motivación en unos octavos llega sin hacer nada. Hay que empujarle más mañana. Hay que hacer un esfuerzo suplementario, no podemos tener la energía, la frescura porque no tenemos el tiempo, pero podemos poner calidad, actitud buena, jugar un partido inteligente, sin que sea de ida y vuelta. Hay muchas maneras de ganar, defendiendo bien, siendo inteligentes”

Le hemos dado un día más de descanso, porque seguía muy cansado. Mañana estará a tope, disponible. No tiene ningún tipo de problema, sólo un poco de cansancio.

Recuperándose, porque ha pasado poco tiempo. Será un aspecto a tener en cuenta para mañana, obviamente. Debemos jugar un partido inteligente...