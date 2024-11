Ancelotti: "Hay que actuar y tienen que hacerlo los jugadores"

Que el encuentro contra Osasuna no es un partido más para el Real Madrid se ha palpado en la conferencia de Prensa que ha dado Carlo Ancelotti, entrenador del equipo blanco. El técnico ha querido ser optimista, pero también ha dejando mensajes hacia los jugadores, como dando a entender que es la hora de cambiar. "Pensamos que se puede sacar el momento delante, pero después de las palabras, hay que actuar y eso tienen que hacerlo los jugadores. Las palabras se las lleva el viento, la actuación se queda en el campo", ha dicho Carlo Ancelotti desde la Cíudad Deportiva del Real Madrid. "Han sido noches largas, de pensar y buscar soluciones pero tengo el apoyo del club, de los jugadores. Ahora hay ganas y motivación para ver si lo que hemos detectado puede ser la solución."

Y ha añadido: "Pensamos haber encontrado la solución, pero en la práctica hay que demostrarlo", decía desde el comienzo de su comparecencia. "Tengo ganas de ver mañana lo que hemos hablado esta semana. Es un problema defensivo", explicaba, repitiendo el mensaje de los últimos días.

Y defender bien consiste en tres claves: "Sacrificio para ser un equipo compacto; concentración para tomar la decisión correcta y trabajo colectivo, porque si defiendes como un equipo compacto, no importa si defiendes abajo o presionas, lo importante es trabajar todos juntos", ha dicho.

"El problema de Mbappé", ha contestado sobre si el delantero francés está pasando una mala fase futbolística, "es el problema de todos nosotros porque no es capaz de sacar su mejor versión, pero lo vivimos como una oportunidad de futuro. Él lo va a sacar, como Vinicius, Rodrygo, Bellingham o de yyo. Hay que darse cuenta de que es un momento difícil, es normal que pase en el fútbol, pero no estábamos acostumbrados a la derrota. Los brazos tienen que estar más altos que nunca, no podemos bajar los brazos. Este es el sitio mejor para vivir y sacar adelante momentos difíciles. Estamos en el mismo barco y estamos más unidos que nunca".

No ha querido hablar de fichajes: "No es el momento para eso", ha contestado.

Y ha terminado con un mensaje optimista: "Va a ser una temporada exitosa, vamos a pelear por todas las competiciones y va a ser así, en un mes podemos ganar el Mundial y vamos a competir en LaLiga y en la Champions. Como siempre ha pasado"