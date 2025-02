El ex árbitro Mateu Lahoz estalla por el penalti pitado en el Real Madrid- Atlético

Un gol del Julián Álvarez de penalti en el minuto 35, tras una infracción cometida por Aurelien Tchouaméni en un pisotón a Samuel Lino dentro del área, da ventaja al Atlético de Madrid frente al Real Madrid (0-1) en el derbi que se está disputando en el Santiago Bernabéu.

Penalti que el colegiado del encuentro, César Soto Grado, revisó en el monitor del VAR, ya que no señaló pena máxima en directo. Pero le advirtieron y lo señaló. Ancelotti no se lo creía y el Bernabéu gritaba contra la Federación tras una semana llena de polémicas.

"Es muy increíble que hayamos llegado a que se arbitre a través de la foto, a través de algo que no está relacionado con la naturaleza del juego" decía Mateu Lahoz, el ex árbitro, en la Cadena Cope. "Esto es cambiar un deporte que nos ha apasionado durante muchos años. Siguen erre que erre. El árbitro tiene la personalidad suficiente", continuaba.

Estaba indignado "Que el oyente sepa que el árbitro tiene la última palabra y puede no hacer caso al VAR. Me pasó en un Alavés-Betis porque yo pité un penalti, me dijeron que no, fui a verla, le di las gracias a Medié Jiménez y me mantuve en mi decisión", ponía como ejemplo de lo que puede hacer un colegiado.

El lateral del Atlético, Javi Galán, fue entrevista en Movistar en el descanso. Y como no podía ser de otra manera, para él era un penalti claro. El defensa del Real Madrid pisa al rival y por tanto, se tiene que señalar.