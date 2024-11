Asamblea Real Madrid: Florentino: "Queremos ser Netflix, no Blockbuster"

Florentino Pérez ha tomado la palabra en su reunión anual con los socios del Real Madrid, en la Asamblea de compromisarios del club. Antes de su discurso inicial, ha habido un vídeo recordando los mejores momentos del club blanco esta temporada y también con un sentido homenaje a los muertos por la DANA de Valencia. Después se ha guardado un emotivo minuto de silencio

Después Florentino Pérez ha empezado su discurso: "Gracias por acompañarme estos 24 años como presidente del Real Madrid. Es un orgullo, honor y una gran responsabilidad. Millones de personas estamos conectados por un mismo sentimiento. Ser del Real Madrid lo hemos heredado de nuestros mayores y tenemos que preservar los valores que nos sustententan", ha continuado el presidente madrididista. "Somos lo que somos por vuestro compromiso como socios y juntos hemos vivido emociones que no olvidaremos nunca y hoy el Real Madrid es una gran familia. Tenemos esstabilidad institucional para superar todos los desafíos", ha continuado. Para el próximo partido contra el Getafe, el Madrid ha invitado a 1.000 peñistas de Valencia y los niños que saldrán al campo serán de las peñas, ha asegurado.

"Vivimos una época dorada, con 56 títulos conseguidos en las últimas temporadas", ha continuado el presidente, "la leyenda del Real Madrid se ha agrandado en los últimos años y seguimos trabajando para que el Real Madrid sea un modelo de éxito. El club se ha convertido en el primero del mundo en superar los 1.000 millones de ingresos. Es la marca de fútbol más valiosa del mundo".

Ha hablado del Santiago Bernabéu: "Es un símbolo y todos los que nos visitan se sienten emocionados cuando entran en este templo. Millones de turistas se asombran ante este monumento. Su transformación engrandece el fútbol, a Madrid y la marca España en el mundo", ha continuado el máximo mandatario madridista.

Florentino Pérez ha recordado los éxitos deportivos del fútbol y de baloncesto de "un año histórico". "Estamos, en fútbol, ante uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia. El Real Madrid ha ganado su sexta Champions en diez años y sólo el Real Madrid lo había conseguido antes. Hemos asistido a noches mágicas. Hace tiempo que venimos trabajando en una estrategia deportiva: la mezcla de jugadores extraordinarios, los mejores en sus puestos y los mejores jóvenes y todos saben cuales son los valores del Real Madrid".

Ha mandado, además, un emotivo recuerdo a Dani Carvajal y Militao, ambos lesionados ahora. "Los volveremos a ver como lo que son, dos de los dos grandes referentes de este equipo" y ha añadido que Alaba ya está listo para formar parte de este equipo.

Florentino ha glosado los éxitos del equipo de fútbol y de baloncesto, además de sus jugadores. Sobre todo de Vinicius: "Para nosotros y los aficionados del deporte, eres el mejor jugador del mundo. Querido Vini, quiero que sepas que el madridismo está orgulloso de ti. Tu sacrificio, talento y lucha te han llevado a ser el jugador que eres".

Además, ha hecho un breve resumen de la situación económica, que ha superado los 1.000 millones de ingresos, en parte gracias al Bernabéu. "Han pasado casi ocho décadas desde que Santiago Bernabéu iniciase el gran desafío del estadio. No creyeron en él, pero hizo realidad el sueño de construir un gran estadio en un lugar de Madrid donde no había nada. Madrid creció con el Bernabéu para conformar el centro financiero más importante del país. El Bernabéu es un modelo y un ejemplo, por eso lo hemos transformado y se ha convertido en un referente de la arquitectura e ingeniería. Madrid y España pueden presumir del Bernabéu del siglo XXI".

"Es inconcebible que leamos en medios digitales tóxicos que el Madrid no tiene licencias. Han dicho que el impacto de los conciertos es de millones de euros. No es una actividad especialmente lucrativa para el club, que estarían en el 1% de las cuentas de club, pero supone un refuerzo para la imagen de Madrid, que se proyecta al mundo. Por eso ponemos el estadio a disposición y serán las autoridades quienes decidan si quieren que sea una de la plazas importantes del circuito musical mundial. En aparcamientos: los grandes barrios han tenido siempre grandes aparcamientos. El Ayuntamiento pensó que era importante para esta zona de Madrid y nosotros entendimos que queríamos colaborar con la ciudad. Hicimos una inversión de casi 100 millones de euros para mejorar la calidad de este barrio con el que tenemos tanta relación. Si consideran oportuna esa construcción, estaremos encantados. Es una cuestión de servicio, no de ingresos."

"Nuestro deporte está herido de gravedad. Todas las grandes Ligas sufren un importante retroceso, como se ve con la subasta de los derechos televisivos. La Liga francesa, que llegó a valer 1.000 millones de euros, ingresa 500 millones de euros. LaLiga española no tiene mejor situación. Los clubes españoles están en crisis y el acuerdo con CVC no ha mejorado la situación.

En Champions, el nuevo formato no es la solución, impone un sistema injusto, sin ida y vuelta y el valor de cada partido ha bajado casi un 30% por club y por partido. UEFA ha aumentado el número de partidos, pero su valor ha bajado. Y la sobrecarga del calendario pasa factura a los jugadores. Nuestros jugadores pueden llegar jugar hasta 82 partidos. Hace años, los partidos organizados por UEFA y FIFA eran 22, ahora son 14 más", ha continuado Florentino, que ha repasado las lesiones que han sufrido muchos futbolistas y el exagerado número de partidos que se disputan. "El resultado es la decadencia del fútbol. La gestión ha perdido de vista la satisfacción de aficionados y salud de jugadores. No se puede faltar al respeto a los aficionados. Nadie se preocupa por ofrecer el mejor espectáculo posible. En 122 años, sólo en 22 ocasiones hemos recibido a un equipo inglés en competición europea", ha asegurado.

"Blockbuster y Netflix: Hace unas décadas ibas al videoclub, veías la película y la devolvías. Era absolutamente normal. Una compañía norteamericana, Blockbuster valía 7.700 millones de euros, pero en el año 2000, Netflix, una compañia de videoclubes, les ofreció que la comprasen por 50 millones, pero Blockbuster no lo creyó necesario y no vio venir el futuro, mientras Netflix siguió su camino, el de la innovación y ofreciendo su producto a bajo coste. Nosotros no queremos ser Blockbuster, queremos abrazar la innovación y tecnologías y ponerlas a disposición del deporte. Hoy soy más optimista que nunca, y ya nada será igual, tras el fallo del Tribunal de la Unión Europeo. Restauró los derechos y libertades más esenciales. Ha sido una tarea titánica Hay una oportunidad real de cambiar el fútbol y cuando antes lo hagamos, mejor. El sistema no funciona y el momento es crítico. Ha llegado la hora de actuar. El formato será meritocrático. Estamos ante un momento histórico. La sentencia nos ha devuelto la libertad", ha dicho.