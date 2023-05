Así es la impresionante hermana de Alex Telles: de modelo a agente FIFA

La hermana del defensor del Manchester United cedido en el Sevilla, Alex Telles, es modelo y representante de futbolista y ha logrado hacer un nombre por si misma en el fútbol tras conseguir ser agente de fútbol con licencia de la FIFA.

La modelo brasileña Hellen disfruta de una estrecha relación con su hermano Alex, que actualmente está cedido en el Sevilla pero no quería ser solo la hermana de un futbolista. Y dio su gran paso en el mundo del fútbol al presentarse al examen de la FIFA a principios de este mes. Su agencia, H13 Management cuenta en su cartera con algunos de los jugadores más prometedores de Brasil.

Hellen, que dirige H13 Sports Management, tuvo éxito y se convirtió en parte de solo el 52 % del total de 3800 candidatos para pasar la dura prueba, según ha anunciado en su perfil de Instagram. "¡Oficialmente agente con licencia FIFA! Pocos entenderán la dimensión de lo que esto significa para mí. Este título es el sello de 9 años de trabajo y lucha diaria por obtener reconocimiento".

“Entré al mundo del fútbol sin invitación, a pesar de haber nacido en una familia que lo respira las 24 horas. Necesitaba patear la puerta, hacerme presente, ganar méritos", añade.

La joven también se refirió a sus experiencias como agente de fútbol femenino y agregó: "Ser mujer aquí es así: entro a las salas de reuniones por curiosidad, pero solo me quedo y regreso, por mi competencia y mis principios. No me han regalado nada. Merezco estar aquí porque entiendo esto que se llama fútbol y no tengo miedo a decir eso. De hecho, estoy muy orgullosa de ser una de las pocas mujeres en el mundo que lo logra".

“Gracias a los que nunca dudaron y lo viven a diario conmigo. Que confían en mi trabajo. Saben quiénes son. Y gracias también a ustedes que dudan. Esto es combustible. Ellos también saben quiénes son.

ubo 6.586 candidatos, 3.800 pruebas aplicadas y 1.962 aprobadas, capaces de trasladar y representar clientes en todo el mundo. La aventura apenas comienza...", concluye el emotivo mensaje de la representante.

Su hermano Alex, de 30 años, ha tenido menos suerte con su propia carrera en el Manchester United desde que se mudó del Oporto en 2020. El lateral izquierdo luchó por conseguir un lugar constante en el equipo en sus dos primeras temporadas y ha estado cedido en España durante la duración de esta campaña.

Telles ayudó al Sevilla a eliminar a su club matriz en la Europa League a principios de este mes y le queda un año de contrato en Old Trafford. Ahora tiene a su hermana para ayudarlo en su próximo movimiento si decide dejar United para siempre en el verano.