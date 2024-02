Así ha sido la expulsión de Nico Williams que le impedirá jugar contra el Barcelona

Nada le salió bien al Athletic Club ante un Real Betis que se sacudió de su eliminación en la Conference League y con el triunfo por 3-1 supera a la Real Sociedad y se coloca en sexta posición en la tabla. Se estreno Chimy Ávila como goleador, y después Manuel Pellegrini, al comienzo de la segunda parte, quitó a su nuevo futbolista, un jugador caliente que se estaba jugando la segunda amarilla y que con ello los andaluces perdieran su ventaja numérica.

Porque en el minuto 40, Nico Williams fue expulsado por esta acción.

Primero le señalan falta por una entrada a Fekir y el extremo vasco no se lo tomó nada bien, hasta el punto de que le aplaude en la cara al árbitro e inmediatamente ve la segunda tarjeta, y la expulsión.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, analizó así la acción en los micrófonos de DAZN, con la calma y la coherencia con la que comenta casi todo: “Ha sido una jugada en la que el árbitro le ha sacado tarjeta, que yo creo que no era falta, pero no hay excusa porque la acción posterior, los aplausos, los árbitros lo toman como un menosprecio. Ya está, la verdad es que ha sido difícil para nosotros, pero no podemos centrarnos en eso, o no me quiero centrar en eso exclusivamente porque hasta ese momento no estábamos teniendo opciones en el partido y ellos estaban mejor que nosotros”.

Y De Marcos explicó así cómo vio la acción: “La primera tarjeta que le saca no ha sido por la falta, sino porque había dicho que le había protestado, son situaciones que suceden en el campo, que hay que intentar evitarlas porque al final nos condicionan también un poco el partido, quizá entre los dos, tanto Nico como el árbitro, creo que es excesivo porque se pierde un poco la magia del fútbol, que es ver un partido bonito”.

El acta de Cuadra Fernández dice lo siguiente. Primera tarjeta: "Por derribar a un contrario en la disputa de un balón, evitando un ataque prometedor". Segunda tarjeta: "Aplaudir en clara actitud de mofa una de mis decisiones". Nico se marchó del campo sin discutir, pero muy caliente. La tarjeta tendrá consecuencias también al menos para la próximo jornada. Será sancionado y no podrá enfrentarse el próximo domingo a las 21:00 horas al Barcelona en San Mamés.

Antes de la roja, ya iba 2-0 el Betis, después de que marcara Yuri en propia puerta. La desgracia no terminó ahí para el lateral, que se tuvo que marchar del campo lesionado y es duda para la vuelta de Copa de semifinales del jueves, día marcado con una “x” en el calendario del Athletic Club. Recibe al Atlético después de haberse impuesto en la ida en el Metropolitano por 0-1.

Guruzeta recortó distancias en el marcador justo antes del descanso, pero en la segunda parte el Betis continuó siendo mejor.

Este golazo de Johnny Cardoso puso la sentencia.

Ficha técnica:

3 - Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal (Bellerín, min 72), Pezzella, Chadi Riad, Sabaly; Johnny Cardoso, Altimira (William Carvalho, min 46); Fornals, Fekir (Assane Diao, min 85), Chimy Ávila (Rodri, min 51); y Willian José.

1 - Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes (Vesga, min 72), Yuri (Imanol, min 45+4); Beñat Prados (Dani García, min 60), Galarreta (Unai Gómez, min 60); Nico Williams, Sancet (Iñaki Williams, min 46), Berenguer; y Guruzeta.

Goles: 1-0 (min 13): Chimy Ávila. 2-0 (min 37): Yuri, en propia meta. 2-1 (min 45+7): Guruzeta. 3-1 (min 67): Johnny Cardoso.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Expulsó a Nico Williams por doble tarjeta amarilla, al verlas ambas en el minuto 40. Además, amonestó al local Chimy Ávila (min 30) y a los visitantes Yuri (min 32), Berenguer (min 41), Vivian (min 47) e Imanol (min 58).