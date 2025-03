Atlético de Madrid - Athletic Club hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Athletic Club se dan cita en el Riyadh Air Metropolitano en uno de los mayores alicientes de la jornada 26 del campeonato de LaLiga EA Sports. A pesar de que la carrera por la liga se ha mantenido hasta ahora en una carrera de tres, el Athletic, en cuarta posición, se encuentra a tan solo cinco puntos del Atlético de Madrid, en el tercer puesto.

El Atlético de Madrid viene de su particular oda al fútbol en Montjuïc donde empató 4-4 ante el FC Barcelona en la ida de semifinales de Copa del Rey. Un pistoletazo de salida para un Atlético de Madrid que tendrá el mes más complicado de todos: FC Barcelona, Athletic Club, Real Madrid, Getafe, Real Madrid, FC Barcelona, Espanyol y FC Barcelona en 36 días. Además, de una posible clasificación a cuartos de Champions posterior.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - Copa del Rey AFP7 vía Europa Press Europa Press

Un calendario exigente para un Atlético de Madrid que mantiene la ilusión en todas las competiciones: a un punto del líder, ante la oportunidad de curarse sus heridas ante su máximo verdugo en Europa y a un partido de una final de Copa en La Cartuja. Esto llevará a que Diego Pablo Simeone se plantee llevar a cabo rotaciones ante el Athletic antes de enfrentarse al Real Madrid este martes. La única baja que como tal tendrá el argentino será las de Koke y Azpilicueta.

Por su parte, el Athletic Club tampoco cuenta con todo el plantel disponible. La baja de Oihan Sancet ha supuesto un duro golpe para Ernesto Valverde. El navarro estaba cuajando un febrero espectacular que había contagiado al resto del equipo. Sancet será baja en un tramo de la temporada clave para los leones: se perderá no sólo el duelo ante los colchoneros, sino también la eliminatoria ante la Roma en Europa League. Berenguer apunta a entrar en el once en su lugar.

Por otro lado, Nico Williams no se ha entrenado con normalidad debido a un proceso gripal, pese a que nada parece indiciar que no vaya a ser parte del once este sábado.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Atlético de Madrid - Athletic Club?

El partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Athletic Club comenzará este sábado 1 de marzo a las 21:00 horas, hora peninsular española.

Athletic de Bilbao - Atlético de Madrid LUIS TEJIDO Agencia EFE

Dónde ver online TV el partido, Atlético de Madrid - Athletic Club LaLiga EA Sports

El partido será televisado a través de Movistar Plus+ en sus canales de Movistar Plus+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones

Once probable del Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Reinildo; De Paul, Barrios, Giuliano, Samu Lino; Sorloth, Julián Álvarez.

Once probable del Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Jauregizar, Vesga; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Maroan Sannadi.