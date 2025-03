Atlético de Madrid - Barcelona. Del enfado de Simeone a la concentración de Flick

Asume Simeone que el partido de esta noche contra el Barcelona marca, al menos, el destino del Atlético en esta Liga. «Nuestras opciones pasan por ganar para acercarnos o por empatar y mantener ese espacio que no es tan lejano. Si gana el Barcelona encaminaría el título para él», asegura el entrenador del Atlético.

Con esta afirmación, Simeone parece descartar al Real Madrid, que antes de comenzar la jornada estaba empatado con el Barcelona, aunque los azulgrana tienen un partido aplazado, el que se suspendió el sábado pasado por el fallecimiento del doctor Miñarro. El Atlético está a un punto del Barcelona, que podrían ser cuatro si gana el aplazado y siete si el equipo de Flick gana también en el Metropolitano.

Demasiadas cuentas. «Aún queda mucho camino que recorrer para ganar la Liga. Es solo un partido más», asegura el técnico alemán. «Si ganamos nos dará mucha más confianza. [El Atlético] es uno de los mejores equipos, pero hablamos también del Real Madrid y del Athletic. Todos son equipos fantásticos», añade Flick, que no se olvida de nadie. «Los equipos de la Liga saben jugar al fútbol, no es fácil jugar contra ellos. Todos tienen algo especial», afirma el entrenador del Barcelona. Pero su equipo es el mejor situado para ganar la Liga y es consciente. «Estamos en muy buena situación. Tenemos muy buen nivel y si estamos concentrados y todo el mundo da lo mejor de sí tenemos mucho potencial para ganar y eso es lo que veo y hace que esté contento», asume.

La concentración es fundamental y Flick lo sabe. En estas semanas el Barcelona se juega su futuro en las tres competiciones y a veces es difícil diferenciar cuando repite rival, como sucede con el Atlético, al que se enfrenta en la vuelta de la Copa el 2 de abril. Y lo mismo sirve para el Atlético. «Veo al equipo muy enfocado. Lo veo muy concentrado. Tenemos ganas de este partido. Será duro, pero estamos listos», advierte el alemán, que no duda en elogiar al Atlético. «Para mí tiene un equipo fantástico. No estamos hablando solo de que tengan once jugadores, es un equipo maravilloso. Están en formal, al cien por cien», asegura.

Tampoco Simeone se ahorra elogios al Barcelona. «Nos preocupa todo porque es un equipo muy completo, que juega de manera brillante», dice. Pero la preocupación del Cholo y de los suyos es superar la eliminación de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y todo lo sucedido alrededor del penalti anulado a Julián Álvarez. «La situación amerita explicar mis sentimientos, mi sentimiento de bronca, de rabia, de injusticia, pero el único poder que tengo es trabajar para que el equipo siga compitiendo, entender a toda nuestra gente y el sentimiento que tenemos todos en el Atlético de bronca, de rabia, de injusticia».