El tremendo ataque de Luis Suárez a Koeman: “Vi que no tenía personalidad”

Fútbol

Luis Suárez ha aprovechado el título de Liga ganado con el Atlético y su protagonismo goleador en las dos últimas jornadas para pasar factura al FC Barcelona por empujarle a salir del club en contra de su voluntad antes del inicio de esta temporada recién acabada. Si quedó clara en el momento de la despedida su animadversión hacia Josep Maria Bartomeu, ya ex presidente del club azulgrana, ahora atiza sin contemplaciones a Ronald Koeman, el técnico que acababa de llegar al Camp Nou y que le llamó para comunicarle que no contaba con él a instancias del club.

¿Luis Suárez se sintió destratado por Koeman y Bartomeu? En charla con @partidazocope, el Pistolero respondió sin rodeos sobre su relación con el DT y el expresidente de Barcelona. pic.twitter.com/gQqBK2a7Mw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2021

Preguntado por quién le había tratado mal en su salida, el uruguayo no se mordió la lengua y apuntó directamente a Josep Maria Bartomeu. “¿Quien me trató mal? Primero el presidente, que dijo todo en la prensa en vez de llamarme a mi personalmente y decirme que no me querían. ¿Por que no me lo dicen a mi directamente? Uno es consciente cuando no es útil para el club”, aseguró el delantero uruguayo.

Nadie del Barça me ha felicitado

"Estuve a punto de mandarles una fotito" En tono de broma, Luis Suárez confesó que no recibió ningún mensaje de felicitación por parte de Koeman o algún directivo del Barcelona. @partidazocope pic.twitter.com/6i6o1ndRL9 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2021

También hubo recriminaciones para Ronald Koeman, el técnico que le terminó de abrir la puerta de salida. Aunque para Suárez nunca lo hizo con demasiada “personalidad”: “Las palabras del entrenador fueron ‘me dijeron que te dijera...’. Koeman me comentó que si lo mío no se solucionaba contaba conmigo para el partido ante el Villarreal. No tenía personalidad para decirme que no me quería… De todas formas no era una cosa del entrenador, venía de arriba”. Asimismo, añadió que nadie de la directiva del Barça le había felicitado. “Ninguno me felicitó, pero estuve yo a punto de mandar una fotito” afirmó entre risas.

Messi debe quedarse

El delantero también se mostró contundente sobre el futuro de Messi. “Como amigo y aficionado me alegraría, me encantaría y se le recomendaría que siguiera en el Barcelona”.

"Yo le recomendaría a Messi que siga en el Barcelona". Suárez fue contundente al hablar sobre la continuidad de Leo en el Culé. @partidazocope pic.twitter.com/6ZYP0LxrSg — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2021

También hizo un repaso a la temporada en el club rojiblanco. Para Suárez los goles decisivos ante Osasuna y Valladolid tienen “un sabor especial”. “Uno ha pasado por muchas circunstancias en la vida. Un delantero vive con esa presión. Soy muy cabeza dura. Lo hablaba con Koke y con Simeone. Pasé por malos momentos ante Osasuna, pero en unos minutos pensé que quedaría otra. Son pequeños detalles. El físico me ha aguantado bastante bien. Ahora toca la preparación de la Copa América y preparar el próximo año”. ”Hoy estaba guardando las botas y las he firmado porque hice un gol con cada una: con la derecha a Osasuna y con la izquierda al Valladolid. Están guardadas y firmadas”.

Sobre la relación con Simeone, el ariete rojiblanco aseguró que el técnico “entiende la situación cuando salgo enojado”. “Tenemos un respeto mutuo. Los dos hemos jugado al fútbol. Entiende la situación del jugador. Desde la primera vez que el Cholo me cambió y salí enojado le dije que yo salgo muchas veces enojado conmigo mismo. Soy muy autocrítico”, afirmó.