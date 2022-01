Así rompieron las lunas del autobús del Atlético a su llegada a Anoeta

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se juegan el acceso a los cuartos de final de Copa con este formato a partido único. El sorteo deparó que el duelo se jugara en San Sebastián, en Anoeta, y el recibimiento que tuvo el equipo de Simeone fue muy lamentable. El autobús se desplazó despacio por las calles y empezaron a llover botellas. El resultado fue de tres lunas rotas, pero no hubo que lamentar heridos. La ertzaina terminó interviniendo.

El vídeo del tenso momento lo captó el periodista de la SER Pedro Fullana. En la calle se puede oír el grito de Aitor Zabaleta, el hincha “txuri urdin” asesinado en 1998 en los aledaños del Vicente Calderón por Ricardo Guerra, miembro de un grupo ultra del Atlético que le asestó una puñalada en el corazón. El conjunto rojiblanco también fue recibido al grito de “hijos de puta”.

Es, por tanto, una previa muy tensa de un partido entre dos de los mejores equipos españoles. La Real Sociedad tocó la gloria de la Copa en 2020, aunque el derbi con el Athletic se disputó un año después por culpa de la pandemia. No se fía Alguacil, su técnico, de la presunta debilidad con la que llega el Atlético, con muchas dudas. “El Atlético es un grande aunque digan que no esté bien. Conociendo a su técnico y a sus jugadores, cuando dicen eso de ellos es cuando más dan el callo. Tendremos que hacer un partidazo para pasar”, pina. Los rojiblancos no dieron una buena imagen en la Supercopa ante el Athletic Club (derrota en semifinales por 1-2). Llegan, además, a una competición que en los últimos años ha sido un muro para ellos, incapaces de pasar de octavos en las últimas tres ediciones e incluso quedándose antes en dos de ellas. Sólo su necesidad de levantarse ante su difícil momento futbolístico acompaña a los jugadores del argentino Diego Pablo Simeone, porque ni el juego ni los resultados les permiten ser positivos en este arranque de año: cinco derrotas en los últimos nueve encuentros, solo seis triunfos en los 18 duelos precedentes y una sensación de endeblez defensiva alarmante.

Por lesión no estarán Antoine Griezmann, Geoffrey Kondogbia ni Marcos Llorente; mientras que por sanción se queda fuera José María Giménez debido a su expulsión en la Supercopa. Por parte de la Real Sociedad, será baja su delantero Isak. “Hay que tener tranquilidad, el equipo aparecerá seguro”, afirma Simeone, para dar la razón a Alguacil.