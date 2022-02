El Camp Nou, territorio hostil para el Atlético

Uno de los grandes triunfos del Atlético de Simeone, llegó en el Camp Nou, donde se proclamó campeón de Liga en 2014. Sin embargo, el último entrenador rojiblanco que ganó al Barcelona en su estadio fue Pepe Murcia en 2006, con dos goles de Fernando Torres. «No nos ha tocado ganar en el campo del Barcelona aún», dice el Cholo, que intenta quitar importancia al detalle. «Son estadísticas, números y están para romperse», añade.

La visita al Camp Nou no llega en el mejor momento para el Atlético, que está lejos del Real Madrid, aunque ya es cuarto, en posición de Liga de Campeones. La mala temporada del campeón se explica por el mal momento de alguno de los jugadores clave del equipo. O al revés.

Koke es fundamental para el Atlético, pero después de una temporada pasada espectacular su rendimiento ha bajado en este curso. «Siempre es incómodo ir hablando a mitad de temporada o cuando el jugador no esté atravesando su plenitud. Koke siempre es un jugador muy importante para nosotros más allá de su momento en el campo y siempre nos da mucha más cosas de las que se ven. Cuando él está bien resuelve muy bien situaciones tácticas complejas, defensivas y ofensivas y confío plenamente en el jugador que es Koke», argumenta Simeone. Koke es un jugador de los que no se aprecian en plenitud cuando los partidos se ven por televisión y el Cholo es consciente de lo que ofrece en el campo aunque no esté en su mejor momento.

Tampoco Luis Suárez, decisivo en el título de la temporada pasada está a la altura de lo que hizo el curso pasado. Lleva ya casi tres meses sin marcar en Liga, su último gol lo marcó el 7 de noviembre contra el Valencia, y aunque sigue siendo la primera opción de Simeone para la delantera, ya no es tan indiscutible como antes.

El uruguayo ha regresado a tiempo de los partidos con su selección y lleva desde el miércoles en Madrid, lo que facilita que pueda reencontrarse con la que fue su afición. El año pasado el encuentro se jugó a puerta cerrada todavía por culpa de la pandemia.

Luis Suárez está en la cuesta abajo y a Joao Félix le cuesta despegar. No acaba de encontrar la continuidad a los detalles de fútbol que muestra en ocasiones. Sólo ha marcado tres goles en 20 partidos, pero Simeone le muestra confianza en cada aparición en la sala de prensa. «Joao va a jugar. Es un gran momento para que las palabras sean hechos y va a tener la oportunidad de demostrarlo. Ha entrenado muy bien con nosotros estos días. Se le ve muy bien y seguramente hará el partido que queremos todos», afirma.

El parón de la Liga por las selecciones americanas ha impedido a Simeone contar con algunos futbolistas, pero también le ha permitido integrar a los nuevos, a Reinildo y a Wass. El danés, aunque su puesto original era el de medio centro, llega para rellenar un agujero en el lateral derecho que Simeone ya no tendrá que rellenar con Carrasco o con Llorente.