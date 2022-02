No valió de nada. Así de tajante. El chute de adrenalina que supuso remontar el partido frente al Valencia en el descuento cayó en saco roto, de igual manera que la victoria en la Champions frente al Oporto para alcanzar los octavos de final. Y es que el Atlético no juega a nada, no defiende bien y no sabe atacar. Así de tajante también. La calidad de la plantilla rojiblanca esta ahí, por mucho que algunos se empeñen en ponerlo en duda. Gracias a esa calidad se consigue sumar de vez en cuando algún punto, pero un equipo con tantas dudas y sin ninguna confianza en sí mismo, es casi imposible que muestre su mejor versión. Ni siquiera una versión potable. Están perdidos desde el portero hasta el entrenador. Ver a Luis Suárez jugar a 70 metros de la portería contraria por enésima vez, es desesperante. Decidir que sea Hermoso, buen central, pero lento lateral, quien defienda a Adama, es un regalo de amigo íntimo. Es invitar al Barca a atacarte por tu lado mas débil. En los tres primeros goles en el Camp Nou había nueve jugadores rojiblancos dentro de su área. Alguien debería decirle al entrenador, que por mucha gente que acumule rodeando a Oblak, no se va a defender mejor.

Después de lo sucedido en Barcelona se puede señalar a cualquiera porque nadie se salva, y cuando parecen todos tan malos es porque el equipo no funciona. No es cuestión de desmerecer al Barca, pero cualquiera que se enfrenta hoy al Atlético parece la Holanda de Cruyff. La Real Sociedad le pasó por encima y luego recibió cuatro goles del Betis. El Mallorca llevaba siete partidos sin ganar y después de remontar a los actuales campeones (cualquiera lo diría), ha vuelto a las andadas. Así con todo.

Está por ver si el Barca de ayer será el mismo el domingo que viene. Dudo que juegue contra un equipo tan perdido, tan desubicado y tan irreconocible. Un equipo que partía como favorito para revalidar el titulo de Liga y que no parece ahora mismo capaz de que acabar entre los cuatro primeros, capaz de acabar en puestos de Liga de Campeones.

El espectáculo está siendo bochornoso, casi a la altura de que Gil Manzano siga pitando fútbol de élite. Que malo es.