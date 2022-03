El Atlético sigue abonado a ganar partidos de manera consecutiva, sumando de tres en tres mientras van pinchando sus rivales directos. No era fácil el partido de Vallecas, teniendo en cuenta lo que suele distraer una efeméride como la conseguida en Old Trafford el martes anterior, pero Simeone quiso compensar a los mismos once jugadores que consiguieron clasificar al equipo a los cuartos de final de la Champions.

Es evidente que el equipo ha dado un salto de calidad desde la derrota frente al Levante, que Reinildo le ha dado al Cholo la estabilidad defensiva que durante tanto tiempo ha buscado en Hermoso, que Oblak vuelve a acercarse al portero que ha sido los últimos años, y que Herrera mejora tanto al equipo que resulta difícil de entender que haya contado con tan pocos minutos hasta esta mini racha. Uno de los que mejora con la incursión del mexicano es Koke, que puede situarse en una zona del campo donde tiene mas influencia en el ultimo pase y en la llegada al área, como demostró el gol que metió en el campo de su barrio. En la parte de arriba Joao Félix, por fin, se siente importante y se nota. Su dupla con Griezmann llega algo tarde para situar al equipo donde debería haber estado, pero a tiempo de dar alguna alegría más a la afición rojiblanca.

Las palabras de Miguel Ángel Gil en aquella famosa reunión con la plantilla, trasladando la confianza que habían perdido tanto el equipo como el entrenador, han marcado un antes y un después en el transcurrir de la temporada rojiblanca. Rara vez se habla del consejero delegado si no es cuando el equipo va mal, pero lo que demuestra lo ocurrido en el campo desde aquella reunión, es que esta plantilla da para mucho más de lo demostrado hasta el momento. El fútbol es un estado de ánimo y el del Atleti actual da para asegurar los puestos de Champions y, quién dice lo contrario, eliminar al City de Guardiola.