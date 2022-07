“Al paredón”. Las amenazas de un sector de la afición del Atlético por el posible fichaje de Cristiano Ronaldo

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid genera rechazo en una gran parte de la afición del equipo. El amistoso disputado el miércoles contra el Numancia en Burgo de Osma sirvió para comprobar lo que piensa la hinchada de la posible llegada del portugués. Una pancarta en uno de los fondos avisaba de que no es bienvenido. “CR7 not wellcome”, decía.

La opinión es generalizada según demuestran varias encuestas. Pero esos mismos aficionados que sostenían la pancarta con la leyenda en contra del fichaje de Cristiano Ronaldo fueron mucho más allá. “Simeone, Simeone, escuchad a la afición. Si fichamos a Cristiano, vais todos al paredón”, gritaban durante el partido. Una amenaza para que no fichen al portugués.

El Atlético, por el momento, ha descartado el fichaje del ex madridista. Pero no por su pasado en el gran rival o por los desprecios que haya podido hacer a lo largo de los años al equipo rojiblanco sino por un asunto económico. La llegada de Cristiano Ronaldo rompería el equilibrio financiero del club, lo que le obligaría a buscar nuevos ingresos o a reducir gastos en plantilla con el traspaso de alguno de los jugadores que mejor valorados están en el mercado. Pero Morata ya ha avisado de que se quiere quedar, igual que Saúl, y no es tan sencillo colocar a jugadores como Lemar, que se ha bajado el sueldo para ampliar su contrato, o Griezmann.

La salida del francés es más que complicada. En primer lugar, por su situación contractual. Está cedido por el Barcelona y el contrato obliga al Atlético a ficharlo si juega un determinado número de partidos, algo que parece sencillo de cumplir. En segundo lugar, el francés no tiene ninguna intención de abandonar el club rojiblanco. Y en tercero, Simeone, que fue el gran valedor para su regreso, tampoco quiere dejarlo escapar.