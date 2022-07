“Cristiano Ronaldo no es bienvenido”. La protesta de los aficionados del Atlético

El Atlético de Madrid disputa su primer partido de pretemporada en Burgo de Osma, el tradicional Memorial Jesús Gil contra el Numancia, pero cualquier ocasión es buena para que los aficionados muestren su enfado por el posible fichaje de Cristiano Ronaldo.

La opinión de la hinchada es uno de los argumentos que pesan en contra de la llegada del portugués al Atlético y en el Burgo se han reforzado esos argumentos. Una pancarta que se podía ver en uno de los fondos del campo acogía una pancarta con una leyenda en inglés que decía “CR7 not welcome”.

😡 Aficionados del Atleti muestran una pancarta contra Cristiano Ronaldo



NUM 0-0 ATM



El fichaje de Cristiano por el Atlético está complicado y no sólo por la oposición de los aficionados. El asunto económico pesa más, por el traspaso y por la ficha del jugador, aunque puedan verse bastante reducidos. El club tendría que traspasar a uno o dos jugadores para poder hacer un hueco al portugués. Y no parece sencillo una vez que el club da por cerrada la plantilla con la llegada del lateral derecho argentino Nahuel Molina, que a falta de firmar el contrato con el club rojiblanco tiene permiso del Udinese para entrenarse a las órdenes de Simeone, pero no para jugar. Por eso no se ha vestido para disputar el amistoso contra el Numancia.