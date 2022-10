El Atlético de Simeone se tambalea

Dependía el Atlético de sí mismo para seguir vivo en la Liga de Campeones, pero probablemente nada la genere menos fiabilidad ahora mismo que ese poder de no depender de nadie más. Y lo llevó hasta el extremo con ese penalti fallado por Carrasco y el remate posterior al larguero de Saúl. En ese lanzamiento se marcharon las ilusiones del Atlético en la Champions, unos cuantos millones de euros y quién sabe qué más.

La incertidumbre se traslada ya hacia la próxima temporada, más allá de que el Atlético sea capaz o no de seguir amarrado a Europa por la carretera secundaria de la Liga Europa.

Se generan dudas sobre la continuidad de Simeone y su proyecto. Aunque, por si acaso, el Cholo quiso despejarlas desde bien pronto en la conferencia de prensa posterior a la eliminación. «Soy un cabeza dura», afirma, «y voy a seguir insistiendo mientras tenga la posibilidad en este club». Pero, como sucede en tantos lugares, el Cholo es la solución y a la vez el «problema» del Atlético.

Él fue quien levantó un equipo que llevaba años deprimido, con alguna alegría fugaz como la Liga Europa que consiguió en 2010 de la mano de Quique Sánchez Flores en el banquillo y de Agüero y Forlán sobre el césped.

Sobre la ilusión generada por ese título cimentó su proyecto. Y lo confirmó con otro triunfo en esa segunda competición europea en sus primeros seis meses como entrenador rojiblanco.

Su mérito es que aquella competición que era para el Atlético el éxito del siglo que comenzó con el equipo en Segunda División se vive ahora como un descenso de categoría. Su pena es que no ha conseguido dar ese paso más para convertirse definitivamente en uno de esos equipos a los que se señala siempre como uno de los favoritos al título cuando comienza la Liga de Campeones.

Es un equipo ascensor en Europa. Pasó de jugar las finales de la Champions en 2014 y 2016 a ser campeón de la Liga Europa en 2018. Ese “infiernillo” al que ahora ni siquiera tiene asegurado volver. Algo parecido a lo que sucedió con el Chelsea, que ganó la UEFA un año después de ganar la Champions por primera vez.

«Es un momento difícil, duro. No esperado. Es la segunda vez en diez años que quedamos fuera de los octavos de final. No estaba dentro de lo que esperábamos, pero es la realidad, y la realidad es que la temporada pasada nos costó muchísimo entrar en los octavos de final. Este año merecimos más en todos los partidos», asume Simeone. «Hay dos lugares en los que ponerse en la vida, en el victimismo o en el de seguir trabajando y yo estoy por seguir trabajando», dice el entrenador rojiblanco.

Después de jugar la final de la Liga de Campeones en 2016, el camino del Atlético en Europa ha ido cuesta abajo. Al año siguiente fue capaz de ser primero de grupo por delante del Bayern Múnich y alcanzó las semifinales, donde volvió a perder con el Real Madrid.

En 2018 compensó el error de caer eliminado en la fase de grupos ganando la Liga Europa, pero desde entonces su techo ha estado en los cuartos de final, donde fue eliminado por el Leipzig en 2020 y por el Manchester City la temporada pasada.

El Atlético no está solo, con él han caído el Barcelona y el Sevilla, pero eso no sirve de consuelo. «Hacer una valoración por lo que pase en un temporada no es lo justo El prestigio que tiene el fútbol español en Europa es enorme, pero el crecimiento de otros países es importante. El hecho de que haya pasado uno de cuatro denota que la competencia es alta y que ha fallado algo, pero ahí no me meto, bastante tengo con lo mío», explica Xabi Alonso.

Los datos

►El Atlético sólo ha ganado un partido de los cinco que ha disputado en la Liga de Campeones. Suma cinco puntos de 15 posibles.

►Su objetivo ahora es clasificarse para la Liga Europa. En la última jornada juega en Oporto, que ya está clasificado para los octavos de la Champions.

►El Atlético no ha conseguido ningún punto fuera de su estadio. Los cinco que suma los ha logrado en su estadio.