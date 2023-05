El Barcelona golea al Espanyol (2-4) y conquista una Liga para empezar a creer

Xavi Hernández lleva meses insistiendo en dar valor a esta Liga que el Barcelona acaba de ganar después de derrotar al Espanyol y aprovechar la primera de las cinco oportunidades que se había ganado con la ventaja que sacaba a sus perseguidores. Los goles de Lewandowski (2), Balde y Koundé hicieron que el título no se hiciera esperar y que fuera sin sufrimiento en una temporada en la que el 1-0 ha sido el resultado más repetido (hasta en 11 ocasiones), unas veces por no saber cerrar los partidos antes, otras por inexperiencia y otras por resistencia pura y dura. Se esperaba un encuentro caliente contra el Espanyol por la rivalidad y porque el conjunto «perico» está en una situación más que delicada y le quedan cuatro jornadas de infarto para intentar evitar un descenso que quema. Hubo intensidad, pero la distancia fue mucha y los goles tan pronto hicieron mucho daño a los locales.

A los once minutos, Balde se fue de Óscar Gil por velocidad y el centro lo remató Lewandowski para sumar su vigésimo gol en el campeonato con un remate de delantero de área puro y duro, aunque el polaco es eso y mucho más. Después el lateral se encargó de empujar el regalo de Pedri, que hizo una fantástica maniobra en el área antes de poner el centro medido. En 20 minutos ya tenía el encuentro en su poder el Barcelona, y esta vez no lo dejó escapar ni se condenó a un final agónico o a las paradas milagrosas de Ter Stegen, que es uno de los nombres propios del equipo con sólo once goles encajados. Sí tuvo protagonismo el portero ganando en el mano a mano a Braithwaite, que hubiera podido poner un poco de picante antes del descanso, aunque el encuentro ya estaba demasiado decantado porque Lewandowski logró el doblete con otro tanto al primer toque tras la asistencia de Raphinha.

La desgracia para el Espanyol no quedó ahí porque aunque le puso empeño y ganas en la reanudación, terminó encontrándose con un cuarto gol, de Koundé cabeza tras un centro fantástico de Frenkie de Jong. El tanto de Puado animó un final de ida y vuelta. Lo intentó el conjunto "perico", pero no le dio y el 2-4 de Joselu precedió al final del encuentro.

27 títulos

Celebra el título el Barcelona para darse cuentas de los errores de un pasado no tan lejano. En la época de Ernesto Valverde en el banquillo los desastres en Europa hacían que pareciera no tener valor conseguir el campeonato de la regularidad, el que ocupa y preocupa fin de semana tras fin de semana, como si fuera fácil. Pero ahora han pasado cuatro años naturales y tres temporadas sin levantarlo y la perspectiva es diferente, por la situación en la que cayó la entidad, tanto económica como deportiva, y porque ya no está Messi (quizá vuelva a estar, aunque no será el jugador tan dominador que era). Logra el club la vigésimo séptima Liga en su historia, por las 35 que tiene el Real Madrid.

Con Leo en el campo y Koeman como entrenador ganó el Barça la Copa de 2021, insuficiente. La marcha del argentino supuso más incertidumbre, que llenó Xavi. El fichaje del mito era, en realidad, un riesgo por mucho que como futbolista reflejara todo lo que es el conjunto azulgrana y que parecieran destinados a cruzar sus caminos en algún momento. Pero quizá no tan pronto, porque apenas tenía experiencia en los banquillos, sólo en Qatar... También él arriesgó quemando el cartucho de su regreso a casa tan pronto, porque si hubiera salido mal es complicado que hubiera tenido una segunda oportunidad.

El siguiente paso

Se reafirma Xavi con la Liga e insistía en la importancia de ganarla porque supone un refuerzo a sus ideas. Era un paso imprescindible para intentar dar el próximo. Y el siguiente desafío es volver a ser competitivo en Europa, algo que los barcelonistas no son desde hace ya demasiado tiempo. Tienen otro motivo de preocupación: el «caso Negreira» y la decisión que la UEFA tome con la inclusión o no en la próxima Champions.

Tiene Xavi un equipo joven a sus órdenes. Es más, Araujo, Balde, Pedri y Gavi, que son una parte importante de la base pensando en el futuro, es la primera vez que logran el título de la regularidad. Para Busquets es el trofeo 32 con el Barcelona, el último antes de su adiós, y Lewandowski, otra de las piezas fundamentales, pese a que siempre ha dicho que era consciente de que este era un proceso largo y un proyecto a medio plazo, ratifica que no se ha equivocado cambiando las certezas del Bayern por las dudas del Barça.