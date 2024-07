Un cantante acusa a Iker Jiménez de racista por un tuit sobre la selección francesa y él no se calla

Las selecciones de Francia y Bélgica pondrán en juego este lunes en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf (18.00 horas/La 1) un billete para los cuartos de final de la Eurocopa de Alemania. En España, el partido se ha visto enrarecido en las redes por mensaje del periodista Iker Jiménez muy polémico.

Mientras, en el duelo de octavos en el que el combinado galo, liderado por Kylian Mbappé, necesita recuperar su mejor versión frente a los de Kevin de Bruyne, que se echará al equipo a la espalda para intentar dar otra alegría a la generación de oro.

El ya jugador del Real Madrid, pues en junio terminó su relación con el PSG, es el gran protagonista del choque. Su nariz ha sido una de los actores de esta Eurocopa: "Cuando me di el golpe ni siquiera sentí que se me había roto la nariz, pero pude ver que algo andaba mal. En el vestuario temí que la Eurocopa terminara para mí. Pensé que me iba a casa. Fue difícil, no dormí durante dos días", dijo.

"Es horrible jugar con una máscara. Sigo cambiando de máscara porque cada vez que hay algo que me molesta, algo que no está del todo bien, intento cambiarla. Limita la visión y luego está el sudor, hay que dejarle salir. Pero no puedo jugar sin la máscara. Lo odio, es muy molesto. La cambié ya cinco veces", agregó.

Y también narró cómo se siente cuando se juega con una nariz rota y no se ha operado. Para Mbappé, las sensaciones "son diferentes" a jugar un partido sin esa lesión y tuvo palabras para Robert Lewandowski, con quien se enfadó durante el choque frente a Polonia porque le dio un golpe sin querer en su zona afectada.

"Creo que el otro día no hizo adrede lo de darme en la nariz. Francamente, sé donde me metía cuando decidí no operarme. Es una situación nueva y esto puede provocar que reciba golpes y que el dolor persista. Voy a intentar darlo todo para llevar a Francia a lo más alto. La nariz no es lo más importante", indicó.

Mbappé quiere que se hable de Francia por su fútbol, aunque por lo que hacen en el campo es complicado. También se ha hablado de Francia por política, porque muchos jugadores de la selección, Mbappé el primero, se posicionaron antes de las legislativas del domingo.

En España, ese discurso no ha pasado inadvertido. La última gota ha sido el tuit del periodista de televisión Iker Jiménez. "Qué rara está la Eurocopa. Suerte para España. Aquí la Francia de 1984. El fútbol ha cambiado mucho. Equipazo. Primer recuerdo de la Euro. Nos dio un gran disgusto. Pero Six, Platini, Giresse… cómo jugaban!!!!", ha escrito.

Muchos le han acusado de lanzar un mensaje racista, por hablar de una Francia sólo con jugadores blancos. Entre ellos Nega, de los Chicos del maíz. Iker le ha contestado: "La gente de mi propia productora, de raza negra, mis compañeros, te lo iban a explicar clarito".