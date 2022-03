El delantero del Ajax que devora récords

Sebastien Haller se crió en la cantera del Auxerre, el mismo equipo que amamantó a Eric Cantona en su etapa de formación. Y como él, se ha sentido rechazado por Francia y se ha hecho grande fuera de su país. A los 27 años disfruta de su mejor momento como futbolista en el Ajax después de varias vueltas por Europa y no para de establecer récords en la Liga de Campeones. Ha sido un debutante tardío en la máxima competición continental, pero eso no le ha impedido superar las marcas de los mejores goleadores del continente.

Es el jugador que ha necesitado menos partidos para llegar a los diez goles en la Champions. Los consiguió en los seis partidos de la fase de grupos, lo que le permitió, además, igualar a Cristiano Ronaldo, que hasta esta temporada era el único jugador que había conseguido marcar en todos los partidos de la primera fase. Es, además, el único futbolista que ha marcado cuatro goles en el partido de su debut en la competición.

Pero a Haller le ha costado llegar hasta ahí. Su primera parada al salir del Auxerre fue la liga neerlandesa, donde triunfa ahora, para jugar en el Utrecht. Desde ahí empezó a mover dinero. El Eintracht de Fráncfort pagó 12 millones antes de venderlo al West Ham por cuatro veces más.

Allí sólo consiguió 14 goles en 45 partidos y ese «fracaso» es el origen de su éxito actual. El delantero se devaluó, lo que permitió el verano pasado al Ajax ficharlo por sólo 22 millones. En el camino se desesperó aguardando la llamada de la selección francesa que nunca llegó y decidió jugar con Costa de Marfil, la patria de sus padres.

En enero disputó su primera Copa de África, lo que le costó algunas críticas en los Países Bajos por abandonar a su equipo. En una entrevista con el diario «De Telegraaf» se enfadó cuando le preguntaron si estaba dispuesto a dejar el Ajax para jugar con su selección. «Esa pregunta muestra toda la falta de respeto que tienes por África. ¿Le harías esta pregunta a un jugador europeo antes de una Eurocopa? Por supuesto que voy a ir a pelear por Costa de Marfil», advertía. Y se quejaba también del calendario que le obliga a elegir entre jugar con su país o con el equipo que le paga.

El torneo africano no le hizo perder potencia goleadora y regresó a la Champions con un gol más ante el Benfica, aunque antes había marcado en su portería. Sólo necesitó tres minutos para corregir el error, lo que le permitió, además, superar los diez goles que marcó Haaland el año pasado en su estreno en la competición. «No me sorprende que otros equipos estén interesados en él. Lo único que puedo decir es que costará mucho dinero», advierte su entrenador en el Ajax, Erik ten Hag.

Pero ningún entrenador ha quedado tan impresionado, especialmente por su físico, como Niko Kovac, que lo dirigió en el Eintracht. «Ni una excavadora podría derribarlo», dijo.