Raheem Sterling, delantero del Manchester City, aprendió muy pronto la dureza de la vida. Solo tenía dos años cuando su padre, Philip Slater, fue asesinado a tiros en Kingston, la capital de Jamaica en la que nació el internacional inglés. Sterllng, que lleva el apellido de otra pareja de su madre, perdió la referencia paterna y pronto tuvo que aprender también a vivir sin su madre, Nadie Clarke, que emigró a Londres en busca de un futuro mejor para sus hijos. Raheem, cuyo segundo nombre es Shaquille debido a la insistencia de su abuela, admiradora del jugador de baloncesto Shaquille O’Neal, y su hermana Lakima se quedaron en Jamaica al cuidado de su abuela.

Vivían en Maverley, un barrio complicado y violento de Kingston, donde las pandillas, las armas y las drogas formaban parte del paisaje habitual. El dinero escaseaba en la familia y no alcanzaba ni para comprar una pelota para el pequeño Raheem, que utilizaba los cartones de zumo como improvisados balones. “Su vida no ha sido fácil. Era un lugar difícil para crecer y tenía que ser fuerte”, declaró su abuela, Joy Morris, a The Sun.

Cuando Sterling tenía cinco años, él y su hermana Lakima viajaron a Inglaterra para reunirse con su madre. La vida tampoco fue sencilla en Londres, donde Raheem y Lakima se levantaban a las cinco de la mañana para ayudar a su madre a hacer las camas y limpiar los inodoros en el hotel donde trabajaba.

Siempre fue un niño problemático, que “tenía comportamientos que no llevaban a ninguna parte”, según reconoció el propio Sterling, que pasó por varios colegios hasta que llegó a Vernon House Special School, un centro para niños con necesidades educativas especiales. Allí coincidió con Chris Beschi, el profesor que le dijo una de las frases más duras que quizá haya tenido que escuchar Sterling: “Recuerdo haberle dicho cuando tenía 10 años: ‘Si sigues así, cuando tengas 17 años estarás jugando con Inglaterra o estarás en la cárcel’. Fue una frase muy dura y no creo que haya sido un momento decisivo para él, pero sentí que era verdad. No iba a haber un término medio para él. No iba a ser un tipo que trabajara como mecánico o como obrero. Siempre iba a ser notable”.

Muy pronto entró en las categorías inferiores del Queen’s Park Rangers y con 16 años el Liverpool pagó por él 500.000 libras. Con 17 años y 107 días debutó con el Liverpool ante el Wigan y ocho meses después jugó contra Suecia su primer partido con la selección de Inglaterra. En 2015, cuando todavía no había cumplido los 21 años, el Manchester City pagó 68 millones de euros por él.

En declaraciones a The Players Tribune, Sterling aseguró que su llegada al Liverpool fue un momento crucial para él: “Este fue probablemente el momento más importante de mi vida. Mi objetivo era conseguir un buen contrato para que mi madre y mi hermana ya no tuvieran que preocuparse. El día que le compré una casa a mi madre fue probablemente el día más más feliz que he vivido”.

Su madre es una figura clave en la vida y en la carrera de Sterling, como él mismo ha reconocido: “Es una influencia vital, especialmente al comienzo de mi carrera. Es brutalmente honesta conmigo y eso es lo más importante en el fútbol hoy en día, tener personas que te dicen la verdad y no lo que quieres escuchar, que te dicen exactamente las cosas como son. Y eso es lo que hace mi madre”.

Portada de 'The Sun' en la que se criticaba a Raheem Sterling por el tatuaje de un arma en su pierna derecha. FOTO: The Sun

Tampoco olvida a su padre, al que quiso homenajear haciéndose un tatuaje que le causó problemas antes del Mundial de 2018. El diario The Sun le dedicó una portada en la que se veía la pierna derecha de Sterling con un arma tatuada en ella y el titular: “Raheem se dispara en el pie”. Una portavoz de Mothers Against Guns (Madres contra las armas) llegó a pedir que fuera apartado de la selección: “Es totalmente inaceptable. Pedimos que el tatuaje sea eliminado o cubierto. Si se niega, debería ser apartado de la selección inglesa”. Sterling tuvo que explicar que el tatuaje era un homenaje a su padre asesinado: “Cuando tenía dos años, mataron a tiros a mi padre. Me prometí a mí mismo que nunca tocaría un arma en mi vida, dispararía con el pie derecho para que tuviera un significado más profundo”.

Muy concienciado en la lucha contra el racismo en el deporte, ese compromiso llevó a que la reina Isabel II lo nombrara Miembro de la Orden del Imperio Británico.