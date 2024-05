Joselu, una vida marcada por la tragedia y la gloria: un suicidio, un exilio y dos goles de oro

Joselu, el héroe del Real Madriden las semifinales de Champions League no ha tenido una vida sencilla. Él fue quien terminó metiendo al Madrid en la final de Wembley con sus dos goles épicos finalizando el partido ante el Bayern Múnich. Joselu ha trabajado muy duro para lograr cosas importantes en su carrera y ahora está viendo los resultados. Así lo comentó tras el encuentro: "Mis sueños no son tan bonitos como lo que he vivido esta noche".

Joselu o José Luis Mato Sanmartín nació hace 34 años en Stuttgart, Alemania. Su familia tuvo que emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y gracias a los azares del destino pudieron volver a Galicia cuando el jugador tenía 4 años.

Sus primeros pasos en el balompié los dio en la cantera del Celta, donde desde muy joven empezó a mostrar su talento. Esto fue lo que llamó la atención del Real Madrid, que poco tiempo después lo fichó para el Castilla cuando tenía 19 años, en 2009. Su primera llegada al conjunto blanco fue una gran motivación para él, debido a que desde muy pequeño seguía a los merengues, pero lo que comenzó como un sueño no tuvo un trayecto sencillo.

En ese momento tuvo que enfrentar uno de los desafíos más difíciles de su vida: perder a dos de sus seres queridos de una forma trágica. Su abuela se suicidó y 10 días después su abuelo murió de pena. Mientras, el delantero se encontraba lejos debido a su vínculo con el Real Madrid. Este hecho marcó un antes y un después en su carrera.

Aunque su debut con el primer equipo blanco en 2011 en un partido contra el Almería fue destacado gracias al tanto que marcó cuando apenas llevaba dos minutos en el campo, no logró consolidarse en el plantel y el club se vio obligado a prestarlo al Celta. Posteriormente fue vendido al Hoffenheim y ahí comenzó su travesía por Europa, en donde también vistió las elásticas del Eintracht Frankfurt y el Hanóver en Alemania; Stoke City y Newcastle en Inglaterra; Deportivo de la Coruña, Alavés y Espanyol en España.

La segunda oportunidad de Joselu

Al inicio de la temporada 2023/24 y tras la salida de Karim Benzema del Real Madrid, el club blanco necesitaba suplir esa ausencia y puso su atención en Joselu, a quien ya conocían bien y venía siguiendo de cerca, tras dos temporadas en las que se había consolidado como uno de los máximos anotadores de LaLiga con Alavés (14 goles) y con el Espanyol (17 goles). Aunque sus números estaban lejos de los del francés, su convocatoria y buena actuación con la selección española, siendo el tercer debutante más veterano con 32 años y 363 días, terminó por convencer a Carlo Ancelotti, quien le dio la bienvenida a la plantilla.

Joselu celebra el 0-1 Agencia AP

Pese a ser el jugador con el salario más bajo del equipo, sus números esta temporada son muy notables: 45 partidos y 17 goles. Es uno de los futbolistas que más partidos ha disputado de la plantilla en la que está siendo la mejor campaña de su trayectoria profesional.