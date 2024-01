La cifra por la que Fede Valverde dejaría el Real Madrid para irse a jugar a Arabia

Fede Valverde, el destacado centrocampista del Real Madrid, expresó su entusiasmo y determinación antes del próximo derbi contra el Atlético de Madrid en la Supercopa de España, el primero de una serie de partidos. Valverde ve este enfrentamiento como una gran oportunidad para demostrar la capacidad del equipo para competir por múltiples títulos esta temporada.

El uruguayo, que ha sido un pilar fundamental en el mediocampo del Real Madrid, destacó la importancia de estos partidos y el placer de competir contra equipos de alto nivel como el Atlético de Madrid. Valverde también anticipó que los tres derbis que se jugarán en un corto período de tiempo serán emocionantes y determinantes para las ambiciones del equipo en esta temporada. "En el Madrid lo mejor es competir contra los mejores y el Atlético lo es a nivel mundial. Empezando por el de mañana, sabemos que estamos luchando por un título. El de Copa y el de Liga también van a ser importantes y van a determinar si queremos luchar por todos los títulos. Queremos demostrar a la afición que vamos a luchar por todos los títulos", aseguró.

Valverde también recordó la final de la Supercopa de 2020, donde realizó una falta crucial que evitó un posible gol de Álvaro Morata en los últimos momentos de la prórroga. A pesar de recibir una tarjeta roja por esta acción, Valverde afirmó que repetiría la jugada si fuera necesario para el beneficio del equipo. "Lo haría siempre y cuando sea para el equipo y con conciencia. Si vamos 3-0 no porque no tendría ninguna importancia. En aquella final estábamos empate y fue una jugada decisiva. Si estuviésemos con el mismo resultado lo volvería a hacer por mis compañeros, el equipo, por mi orgullo y mis valores. Por el equipo siempre hay que dejarlo todo”.

En cuanto a su posición en el equipo, Valverde ha jugado en una posición más centralizada esta temporada, alejándose de la banda. Aunque ha jugado en esta posición durante toda su carrera, Valverde afirmó que se siente más cómodo y disfruta más jugando en el centro del campo". Como extremo puedo aportar más goles y asistencias. Pero en esta posición, siempre lo he dicho, es cuando más disfruto. Donde me toque me divierte y disfruto cuando me toca jugar ahí”.

También, como el partido es en Arabia, le preguntaron si ficharía por la tentadora Liga Árabe: "Ahora mismo es imposible que juegue en Arabia Saudi. Diez, veinte o treinta millones no va a cambiar mi vida. Estoy muy feliz en el Real Madrid".

Antes había hablado del fútbol en Arabia: "Todos los jugadores que han venido son estrellas del fútbol que han logrado muchas cosas. Cristiano fue uno de los que inició todo esto. Remarca mucho todo lo que quieren mejorar la competición. Es importante tener jugadores del nivel de los que han venido. Es importante para que siga creciendo”.