El comentado error del Barcelona al llegar a Vigo: "Día nublado en Celta"

El FC Barcelona venció 2-4 al Celta en Balaídos y se marchó al parón de selecciones a solo tres puntos del Real Madrid. El resultado, con un hat-trick de Lewandowski y un gol de Lamine Yamal, consolidó el crecimiento del equipo de Hansi Flick. Antes del partido lo que generó más ruido fue una publicación en las redes sociales del club azulgrana.

¿En Celta o en Vigo?

El mensaje, aparentemente inofensivo, decía que “el Barça juega en Celta”, omitiendo el nombre de la ciudad. Bastó esa imprecisión para desatar una oleada de respuestas. “En Betis está lloviendo. Y en Osasuna hace un frío del carajo. ¿El CM también lo han activado con las palancas?”, escribió un usuario con ironía, reflejando el tono general de las reacciones. Otros recordaron que el club vigués representa a una ciudad con fuerte identidad local, y que confundir al equipo con el lugar es un error grave. Aunque hay quien defendía que era una cita de lo que decía el recordado Johan Cruyff. En Vigo, donde el sentimiento de pertenencia es casi una seña de identidad, no gustó nada que se hablase de “Celta” como si fuera un lugar. Y en un tiempo en el que los detalles de comunicación pesan tanto como los goles, el lapsus del community manager dio mucho juego.

Sin dudas en el césped

Mientras tanto, en el campo, el Barça ofreció un partido de ritmo alto y muchas alternativas. Asumió riesgos desde el inicio, con la defensa adelantada, lo que el Celta supo castigar con transiciones veloces y desmarques a la espalda de los centrales. El encuentro tuvo momentos de vértigo, sobre todo en la primera mitad, donde los ataques se sucedieron sin pausa y los errores defensivos mantuvieron viva la incertidumbre.

Lamine Yamal apareció antes del descanso para firmar el 2-3 tras otra acción desequilibrante de Rashford, que volvió a ser determinante en el juego ofensivo. La posesión se convirtió en su principal escudo, y con ella controló el partido ante un Celta que perdió profundidad y terminó sometido. Szczesny apenas intervino, y el dominio culé se reflejó en cada tramo del encuentro. El tercer gol de Lewandowski, nacido de un córner y resuelto con un cabezazo poderoso tras un centro medido de Rashford, cerró la noche con sensación de autoridad.

El Barcelona encuentra el ritmo

El triunfo en Balaídos confirmó la buena racha del Barça antes del parón. Se va con sensaciones positivas. La conexión entre Lamine y Lewandowski funcionó, el equipo supo recomponerse tras los sobresaltos iniciales y dejó la sensación de haber encontrado un equilibrio más sólido.

Flick elogió a Lewandowsky y aseguró que "recuperar a los lesionados" ayuda a "subir su nivel", como sucedió con el delantero polaco "Después de la lesión he visto un Lewandowski diferente, positivo, ha vuelto antes de tiempo. Es muy bueno que haya marcado tres goles para su confianza. La temporada pasada fue muy importante para nosotros", recordó.

Para el entrenador azulgrana, es "muy bueno marcharse al parón con una victoria", aunque, no piensa mucho en el Real Madrid porque "lo más importante es lo que hagamos nosotros". "Hemos hecho un buen partido con la pelota y en la segunda parte también hemos defendido mejor. Ese segundo tiempo nos tiene que dar confianza", manifestó.

Así, el Barcelona, en el césped ganó con pegada, control y buen juego colectivo; en las redes, en cambio, le toca aprender una lección de geografía.