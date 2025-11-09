Directo
Celta - Barça, en directo hoy: jornada 12 de LaLiga EA Sports
Los de Flick necesitan puntuar para no alejarse del Real Madrid en la pelea por el liderato
Celta de Vigo - FC Barcelona: jornada 12 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Vuelve Lewandowski a la alineación
La principal novedad hoy es que Ferran Torres deja su sitio al '9' polaco, que al menos hasta ahora no ha estado muy brillante en los dos ratos que ha jugado tras su última lesión.
Por otra parte, Ronald Araújo hará de lateral derecho, con Cubarsí y Eric García de pareja de centrales.
Alineación del Celta
Pues este es el once que saca Giraldez. Un equipo, por cierto, repleto de jugadores con pasado en el Barça. Mingueza, Ilaix Moriba y Jutglà, por lo pronto, han defendido la camiseta azulgrana. Por supuesto, arriba estará como referencia el 'Panda', Borja Iglesias.
La semana del regreso
Esta semana ha estado marcada para el Barça por el retorno al Camp Nou. Un regreso que tuvo lugar este viernes con un entrenamiento especial para el equipo blaugrana, y es que buena parte de la plantilla pisó el coliseo por primera vez.
Unas 22.000 personas presenciaron la sesión en el tramo de grada que ya tiene licencia de apertura.
Christensen y Koundé, a última hora
Andreas Christensen y Jules Kounde han entrado en la convocatoria del entrenador Hansi Flick para el partido de este domingo en Vigo para enfrentarse al Celta en la duodécima jornada de LaLiga EA Sports. Christensen, que se había perdido los últimos cuatro encuentros por una gastroenteritis y por unos problemas musculares, es la principal novedad de la lista, mientras que Kounde, que terminó el partido del pasado miércoles contra el Brujas con molestias y no completó el entrenamiento del sábado, finalmente ha sido convocado.
Balaídos, listo para la acción
Ya está todo listo en el coliseo vigués, que luce de esta manera a menos de dos horas del encuentro.
Aprovechar el tropiezo del Madrid
El Barça comienza la jornada, ahora, a seis puntos del Real Madrid, que sigue líder pero se ha dejado dos puntos esta tarde en Vallecas. En caso de ganar, el equipo de Hansi Flick se podría poner a solo tres unidades de su máximo rival.
Bienvenidos a LaLiga EA Sports
¡Buenas tardeeeeeeeees! Bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga EA Sports, el máximo campeoonato de nuestro país, donde se van a enfrentar el Celta de Vigo y el Barça
