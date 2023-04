Athletic Club - Osasuna: resultado, resumen y goles

Partido muy emocionante el vivido en San Mamés. Desde el principio los locales salieron con la intención de ir a por el partido. Osasuna intentaba capear el temporal, pero no eran capaces de frenar el vendaval bilbaíno. Sin embargo, no encontraban portería los de Valverde. Al filo del descanso, un córner botado por Muniain acabó en los pies de Iñaki Williams, que anotó el uno a cero. En la segunda mitad, aún más dominio de los locales, que pese a que dispusieron de las mejores ocasiones, no fueron capaces de anotar el segundo. El partido se fue a la prórroga, donde un golazo de Pablo Ibañez de volea, cuando restaban menos de cinco minutos para el final, clasifica a los de Jagoba Arrasate para la final. Los navarros ya esperan rival el próximo 6 de mayo en La Cartuja. Mañana la otra semifinal, Barcelona-Real Madrid.