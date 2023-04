Cristiano fulmina a su entrenador y este es el sorprendente candidato para sustituirlo

La relación entre Cristiano Ronaldo y Rudi García, su entrenador en el Al-Nassr, no empezó con buen pie y ha acabado estallando dejando al equipo en un momento muy complicado de cara al cierre de la temporada. Y es que CR7 considera que los planteamientos y la manera en la que el técnico ha planteado ciertos duelos no han sido adecuados, reporta la prensa de Oriente Medio, además, algunas declaraciones del francés no han sido del agrado del futbolista.

De hecho la relación fue tensa desde el principio, cuando García bromeó sobre la llegada de Ronaldo mencionando a Lionel Messi.

Rudi García no seguirá como entrenador del Al Nassr. Si bien desde el club árabe no han comunicado oficialmente la decisión, los medios locales y europeos aseguran que es un hecho su salida, potenciada por un enfrentamientos en el vestuario. El técnico francés ha sido fulminado como máximo responsable debido al pobre rendimiento del equipo y a su mala relación con el vestuario, especialmente con Cristiano Ronaldo.

Y es que el astro portugués culpa al técnico del mal rendimiento del equipo saudí. El empate del hasta ahora líder de la liga saudí ante el Al Feiha hizo saltar chispas y dejó unas imágenes de Cristiano fuera de sí. Frustrado por el resultado, el portugués se dirigió en varias ocasiones a sus rivales por las constantes pérdidas de tiempo. El portugués se marchó muy enfadado del partido el Al-Feiha y le recrimó a los rivales su forma de jugar. “No queréis jugar”, les dijo furioso mientras se marchaba al túnel de vestuario en unas imágenes que no tardaron en volverse viral. Pero Cristiano no solo cargó contra los futbolistas del Al Feiha. Según informan los medios saudíes, el ex del Madrid mostró su desontento con Rudi García, técnico del Al Nassr y firmó su sentencia.

¿Quién será su sucesor?

A la espera de la confirmación del despido de Rudi García al frente de Al Nassr, ya se barajan algunos candidatos para suceder al francés. El nombre que más suena es el del portugués José Mourinho, quien actualmente se encuentra con contrato en la AS Roma hasta 2024. Según adelanta As, los árabes ya tienen preparada una oferta de 100 millones de euros al año para Mou, quien de aceptar volvería a dirigir a Cristiano luego de su paso por el Real Madrid entre 2010 y 2013.

A falta de siete jornadas por disputarse, Al Nassr es segundo en la clasificación a tres puntos del Al Ittihad, con el que cayeron derrotados recientemente, y ha sido eliminado contra todo pronóstico de la Supercopa de Arabia en semifinales.