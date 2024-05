La curiosísima conversación de Almeida, el alcalde de Madrid y su mujer sobre el Real Madrid y Joselu

Jude Bellingham y Toni Kroos se mostraron convencidos de que el Real Madrid conquistará la decimoquinta en Wembley el próximo 1 de junio, con mensajes contundentes en su primer encuentro con la afición en la celebración de LaLiga en el balcón de la Comunidad, donde Luka Modric se emocionó ante los cánticos pidiendo que se quede y se pidió el Balón de Oro para Vinícius.

La fiesta de celebración del Real Madrid se inició en la sede de la Comunidad en la ofrenda de la copa a los miles de aficionados que se congregaron en la Puerta del Sol. Con el capitán Nacho Fernández ejerciendo de maestro de ceremonias, se produjeron las primeras anécdotas. Los cánticos de Carlo Ancelotti y Vinícius con el micrófono. El grito de Antonio Rüdiger: "el loco está aquí".

"Gracias a vosotros y al esfuerzo de esta plantilla, que ha sido espectacular, estamos festejando con todos. Como me gusta cantar, cantemos juntos", dijo Ancelotti antes de arrancarse con el nuevo himno del Real Madrid.

Realizando un esfuerzo para hablar en castellano, Jude Bellingham sorprendió por la seguridad que mostró de ganar la final de la Liga de Campeones ante su exequipo, el Borussia Dortmund. "Muchas gracias por el apoyo y cariño esta temporada. Queda un gran partido más en Wembley y vamos a ganar ¡Hala Madrid!", dijo.

La misma seguridad mostró Toni Kroos mientras escuchaba a los aficionados pedirle en un cántico que no se retire y acepte seguir en el Real Madrid. "A mí no me gusta cantar mucho pero estoy seguro de que en tres semanas nos vemos otra vez aquí", auguró.

Después, el Real Madrid ha ido al Ayuntamiento, donde le ha recibido el alcalde Almeida, confeso rojiblanco.

El alcalde ha contado que su vida, también futbolística, ha cambiado desde que se ha casado: "Estuve en el partido de Bayern, ahora soy un matrimonio mixto. En el linuto 85 y mi mujer me envía el mensaje de que active el modo talismán. Y le dije que iban a meter tres goles (uno se anuló) y le dije que los goles los iba a meter Joselu. Me alegro porque vi una foto entrando a Saint Denis hace dos años y Joselu nos representa"

Además, el alcalde de Madrid le ha dicho a Florentino Pérez que todos los niños del Ayuntamiento le habían preguntado por Mbappé "y los niños dicen la verdad".