Demichelis carga contra el jugador que filtró su bronca con Canales: "Se lo contó a su mujer y ..."

El centrocampista español Sergio Canales, del Monterrey mexicano, sufrió una herida el pasado jueves tras una discusión con el entrenador Martín Demichelis, y se ha perdido el partido de este sábado en el que el equipo de Sergio Ramos derrotó por 3-1 a Chivas de Guadalajara.

Según los medios mexicanos, Canales comenzó a patear una puerta tras un altercado con Demichelis y se hizo una herida que requirió 10 puntos de sutura.

El Monterrey no se pronunció sobre las supuestas diferencias entre el jugador y el entrenador pero sí sobre la herida de Canales. El Club lanzó un comunicado en el que afirmaba que Sergio Canales rompió una puerta de cristal en el vestuario y esto provocó heridas en la pierna izquierda.

Ahora, el técnico ha roto su silencio para asegurar que lo que pasó en su equipo es normal y va a seguir pasando y cargar duramente contra el filtrador.

Tras vencer a Chivas, Martín Demichelis volvió a hablar sobre la discusión que tuvo con Sergio Canales a media semana y aseguró que es algo "normal" y va a seguir pasando en Monterrey porque es un equipo grande con “jugadores que quieren ganar y crecer”.

Demichelis lamentó que la bronca con Canales se filtrara a los 10 minutos de haber sucedido en El Barrial. En ese sentido, el entrenador argentino fue cuestionado sobre si le gustaría conocer al futbolista que filtró todo lo ocurrido tras el entrenamiento del jueves.

Lamentablemente se supo

“Es difícil encontrarlo”, dijo Demichelis con una sonrisa en el rostro para después añadir que cada jugador sabe “qué hizo y qué no hizo”.

“Lamentablemente se supo. Estaba en campo, hablé con los jugadores, habíamos terminado de entrenar y a los cinco, ocho, diez minutos de que sucedió…. ya se sabía todo, pero no voy a perder tiempo en lo que no me compete, no gastaré energía en lo que no es importante. Las redes sociales no ayudan”, afirmó.

“Trasciende porque el mundo de la tecnología ha avanzado muchísimo, porque el jugador cuando termina el entrenamiento le cuenta a dos personas: a su mujer o a su novia, dependiendo su estado civil, y a su representante. Después ustedes preguntan todo el tiempo. No pasó nada que no sea normal, va a seguir pasando en todos los deportes donde haya líderes, jugadores que quieran ganar, crecer y que no estén de acuerdo con una novena posición. Desde el entrenador hasta la última posición, es normal”, continuó relatando en la rueda de prensa.

“Necesito que Sergio se ponga bien en la semana porque lo necesitamos: es súper desequilibrante, es un jugador importantísimo y porque Monterrey lo necesita”, sentenció Demichelis.