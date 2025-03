Los despistes del Barça en los primeros y los últimos minutos de los partidos y los puntos que ha perdido en Liga

«No me preocupa esto», dice Flick cuando le recuerdan los goles encajados contra el Atlético en la ida de semifinales de Copa. Sobre todo, el momento en el que los recibió: 75 minutos de gran fútbol no fueron suficientes para los azulgrana, que en los primeros cinco recibieron dos tantos y en los últimos 10 otros dos (4-4 al final).

Tirar la línea muy arriba o no

No es la primera vez que le sucede este curso y el día de Copa incluso se generó un pequeño debate. Pedri dijo que quizá no tenían que tirar la defensa tan arriba con el resultado a favor, e Iñigo Martínez puso un matiz: «Pudimos mantener la línea un poco más atrás, pero no por eso nos vamos con este empate. Hay que saber manejar mejor los últimos momentos». Flick, en el análisis que hizo, encontró que en esos instantes finales presionaron peor, y eso propició que las contras rojiblancas tuvieran precisión. También dio valor al rival: «Es un muy buen equipo». Hoy reciben a otro, la Real Sociedad, en la pelea por la Liga. Los donostiarras ya ganaron en San Sebastián, con una persecución hombre a hombre por todo el campo. El Barça no tiró entre los tres palos, la única vez este curso. Tras los resultados del sábado, el Atlético se ha puesto primero tras su triunfo ante el Athletic Club. El Real Madrid perdió con el Betis. Los azulgrana recuperan el liderato si ganan, se quedan a dos puntos del Atleti su pierden y a uno si empatan.

Los puntos perdidos por el Barcelona

Esos despistes a veces los pagan los catalanes. De los 45 goles encajados, 18, un 40 por ciento, han sido en los primeros o en los últimos diez minutos. Cinco llegaron con todo resuelto (Sevilla, Girona y Osasuna, en este último caso resuelto para los rojillos, en LaLiga; Betis en Copa y Estrella Roja en Champions), en cuatro el Barça dio la vuelta al marcador (en la Supercopa contra el Madrid, en la Champions contra el Benfica, y en Liga contra el Rayo y el Sevilla en el Pizjuán); y en cuatro, ese gol al principio o al final ha tenido consecuencias, todas en Liga: Atlético y Leganés, dos derrotas; y Celta y Betis llegaron al empate, los gallegos con goles en el 84 y 86). Esto suma 14 goles. Los otros cuatro hasta los 18 fueron los del Atlético, cuya incidencia está por verse en la vuelta en abril en el Metropolitano.