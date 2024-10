El drama de Santi Cañizares por la DANA: "No creo que vuelva a ver a mis animales..."

Al menos 64 personas han muerto, varias se encuentran desaparecidas y hay daños incalculables por las inundaciones torrenciales que la DANA ha dejado a su paso por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, un temporal que ahora podría descargar de manera violenta en la provincia de Barcelona. El número de fallecimientos es aún provisional. No obstante, en la Comunidad Valenciana, la más afectada por la DANA, las autoridades han confirmado 62 víctimas en varias localidades y una hay una cifra no precisada de desaparecidos, mientras que en Castilla-La Mancha se han encontrado dos cadáveres y hay al menos cinco personas sin localizar.

Una tragedia a la que se ha referido el ex portero del Valencia CF y Real Madrid, Santi Cañizares. El guardameta internacional ha querido dejar claro que su situación no es comparable a la de otras personas pero teme consecuencias devastadoras en su finca.

«Esto es un drama de circunstancias colosales. Cuando puedan acceder a las viviendas, yo no sé qué se van a encontrar...», dijo Santiago Cañizares al ser cuestionado por lo sucedido en Radio Marca.

«Ojalá Dios me corrija, pero creo que esto no ha hecho nada más que empezar», vaticinó el exfutbolista sobre el número de muertos.

Sobre cómo le había afectado personalmente la DANA, se ha acordado de sus animales: «Mi drama no es comparable al de otras personas. Pero doy por hecho que los caminos de mi finca están devastados y que he perdido a mis animales. No creo que vuelva a ver a mis perros, gallinas, cabras... ».

«Mis hijos no han ido al colegio. Toca desahogar la ciudad y dejar que sean los servicios de urgencias quienes transiten por la calle», concluyó.

"Delata tu miseria..."

En medio de esta tragedia, el portero se ha llevado además una desagradable sorpresa en redes sociales a la que no ha dudado en responder con contundencia. El usuario publicó un "tuit" en el que rezaba porque alguno de los cadáveres que se han ido encontrando a lo largo del día de hoy fuera el de Cañizares: "Que esté el de Santi Cañizares", escribía desde su cuenta 'Peter el Azotador'.

Al verlo, el ex guardameta no ha dudado en responder: "No has tenido suerte… Sigue esperando detrás de ese perfil cobarde que delata tu miseria…".