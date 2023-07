España - Japón, tercera jornada del Mundial en directo

Japón, 1 - España, 0 (min 25): Ha enloquecido un poco el encuentro. España no debe perder la paciencia, aunque es complicado porque no consigue llegar a la portería de Yamashita. Salvo la ocasión de Bonmatí, no ha logrado generar más y la precipitación le puede llevar a perder balones y a sufrir contras.