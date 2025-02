Esto dice el acta arbitral de la expulsión de Antony: pocas esperanzas para un recurso del Betis que le permita jugar contra el Madrid

Antony ha caído de pie en el Betis. El talentoso brasileño, que llega cedido del Manchester United, está demostrando su calidad en LaLiga. Ha jugado cuatro partidos del campeonato de la regularidad, en los que ha marcado dos goles y ha repartido dos asistencias; y ha disputado otros dos en la Conference League, con un tanto y logrando la clasificación para octavos, pese a caer en el duelo de vuelta. Se está entendiendo de maravilla con Isco. “Es muy fácil jugar con él. Tiene un talento brutal, decide siempre bien y tenemos que poner el talento que tenemos al servicio del equipo. Ojalá demos el paso adelante de aquí al final de temporada para entrar en Europa”, aseguró el malagueño en los micrófonos de Movistar.

Pero esa sociedad se va a romper en el próximo partido, que enfrenta al Betis contra el Real Madrid en el Villamarín (el próximo sábado 1 de marzo a las 18:30). El partido que los verdiblancos jugaron en Getafe ayer, y que terminó con victoria para ellos por 1-2, no lo acabó el brasileño por una acción que se podía haber ahorrado. Persiguió a Domingos Duarte y se lanzó al suelo a por una pelota a la que jamás podía llegar. Derribó al defensa del Geta, y vio la roja.

El contacto es leve y el futbolista dice que no primero, para sorprenderse al ver que el resultado era la roja. La acción del Antony tiene un punto de absurdo. “Hizo un partido muy completo, creando peligro y ocasiones. La jugada de la expulsión no la he visto, lamentablemente no podremos contar con él en el próximo partido. A él también le va a servir de experiencia. Si el árbitro vio roja y el VAR no lo llamó, habrán visto roja”, dijo Pellegrini en conferencia de prensa, sin querer polemizar. “A ver si la expulsión de Antony la pueden revisar, porque no sé si hay contacto”, deseo Isco. El acta de Alberola Rojas no da lugar a las esperanzas béticas de que le quiten la tarjeta. El árbitro explica que la roja es por “entrar por detrás a un adversario sin posibilidad de disputar el balón y con fuerza excesiva”.