El once ideal de la Eurocopa

Fútbol

La época de dominio de Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol europeo pasó. El argentino no está en la Eurocopa, lógicamente, pero el portugués intentará demostrar que la primera frase de esta información no es verdad llevando a Portugal a la defensa del título que logró hace cinco años. La capacidad anotadora de CR es incuestionable, pero sus goles no han servido para guiar a la Juventus a ningún lado. La lucha por el Balón de Oro está abierta y será importante lo que suceda durante el próximo mes en el torneo de selecciones. A la cabeza, ahora, está un futbolista de esos que llama poco la atención fuera del campo, pero mucho dentro. Kanté es ese jugador del que normalmente hablan más los entrenadores que los aficionados, pero en la última Champions se ha consagrado y sus cualidades han quedado a la vista de todos. Dejó mal a los que pensaban que simplemente era un correcaminos, el «nuevo Makelele», la etiqueta que siempre se puso a un centrocampista que ya tiene 30 años. Hay similitudes con el ex madridista, un medio defensivo extraordinario, pero que a veces fallaba en la distribución. Kanté mostró ante el Real Madrid y en la final que, además de piernas, tiene cerebro.

Él lideró al Chelsea que ganó la Liga de Campeones y que es el equipo que más jugadores aporta a la Eurocopa, con 17. Y él trabajará por todos también en Francia, la selección campeona del mundo y la favorita en este torneo por el físico y el potencial ofensivo que tiene. En el equipo del gallo, a Mbappé (y Griezmann) se ha unido Benzema. Si Cristiano Ronaldo querrá resarcirse de su año con la Juve, su amigo se puede tomar la Eurocopa como una manera de mostrar a Francia lo que se ha perdido los últimos años, en los que el madridista estaba castigado por el oscuro asunto de su presunto chantaje a Valbuena. Ronaldo y Benzema se vuelven a «unir» en este once ideal apriorístico al que ha llegado por méritos propios Rúben Dias, el defensa central que por fin ha dado estabilidad al Manchester City.

Portugal y Francia son las selecciones con más talento individual. Luego están clásicos como el infalible Lewandowski, con más goles que partidos este curso en el Bayern, y Kimmich, el alemán que sin perder las cualidades del fútbol de su país juega como un español de la mejor época del tiqui-taca. En este once ideal podrían haber entrado más futbolistas como Bruno Fernandes, De Bruyne...

Portero: Courtois, el gigante (Bélgica)

El guardameta del Madrid lleva un par de campañas extraordinarias en las que ha recuperado su mejor forma. Tiene una cualidad imprescindible en equipos grandes: interviene poco, pero es decisivo. Sus dos metros le permiten dominar el juego aéreo y tapar mucha portería. Además, pese a esa altura, tiene reflejos. En esta Eurocopa falta Oblak, pero está Courtois.

84 partidos jugados con Bélgica.

61 goles ha encajado.

1 Eurocopa ha disputado: Francia 2016, eliminado en cuartos.

Lateral derecho: Cancelo, el correcaminos (Portugal)

No anda el fútbol mundial sobrado de laterales derechos que deslumbren, pero uno de ellos es el portugués del Manchester City. Pese a ser un futbolista algo irregular, cuando está inspirado es capaz de hacer suya la banda derecha y convertirse en un atacante de cuidado. Además, tiene buen pie, por eso Guardiola a veces le manda en su equipo ayudar a los medios a sacar el balón.

26 partidos jugados con Portugal.

4 goles ha marcado con su selección.

Debutante La Euro de 2021 será su primer gran torneo con el equipo luso.

Cental: Rúben Dias, el jefe (Portugal)

Los 68 millones invertidos por el Manchester City en quien era central del Benfica se han dado por bien empleados. Tras años de búsqueda, Guardiola encontró por fin un central de garantías, fantástico tanto en el juego aéreo como al corte, sobrio y con liderazgo pese a que sólo tiene 24 años. Ha sido elegido el mejor futbolista de la Premier, así que...

27 partidos jugados con Portugal.

2 goles ha marcado con su selección.

Debutante en una Eurocopa, sí disputó el Mundial celebrado en Rusia en 2018.

Cental: Rudiger, la roca (Alemania)

Refleja el cambio que supuso para el Chelsea el cambio de entrenador en enero, que acabó con la conquista de la Champions. Para Lampard apenas contaba y con Tuchel se convirtió en un fijo en la defensa por su contundencia (que se lo pregunten a De Bruyne en la final de la Liga de Campeones), lo que no está reñido con una buena relación con la pelota.

41 partidos jugados con Alemania.

1 gol ha marcado con su selección.

1 Eurocopa ha disputado (semifinalista) y 1 Mundial (1ª fase).

Lateral izquierdo: Robertson, la intensidad (Escocia)

La intensidad es lo que define al lateral izquierdo de Escocia. Lo sabe Messi, que sufrió sus provocaciones en las semifinales de la Champions de 2019, aunque el futbolista del Liverpool dijo después que se había arrepentido de lo que le hizo «al mejor». El escocés anda sobrado de fuerza para incorporarse al ataque y bajar a defender.

45 partidos como internacional.

3 goles ha marcado con su selección.

Debutante Escocia llevaba 25 años sin clasificarse para la fase final de la Euro.

When Andy Robertson met Lionel Messipic.twitter.com/2SvwzMkiB6 — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) July 21, 2020

Cetrocampista: Kimmich, el cerebro (Alemania)

El cerebro de Alemania es quizá el mayor talento del mundo en el medio por la visión que tiene de todo el campo. Xavi e Iniesta son los jugadores que le marcaron. Los vio ser campeones del mundo y de Europa dos veces, y vio también cómo Alemania ganaba en 2014 apostando por el mismo fútbol de posesión y toque. El jugador del Bayern ha tomado el relevo.

54 partidos jugados con Alemania.

3 goles ha marcado con su selección.

1 Eurocopa ha disputado (semifinales) y 1 Mundial (1ª fase).

Centrocampista: Kanté, el todo (Francia)

Ponga un Kanté en su equipo y la vida será más fácil. El centrocampista francés es uno de esos futbolistas que quizá no haga demasiado ruido, pero que cualquier entrenador lo señala como el jugador soñado. Tiene un gran despliegue físico, pero es que además sabe lo que es una pelota. Es bueno en la conducción, en la presión, en las incorporaciones al ataque...

45 partidos jugados con Francia.

2 goles ha marcado con su selección.

1 Mundial ha ganado (2018) y fue finalista en la pasada Eurocopa.

Delantero: Benzema, el renacido (Francia)

El asunto turbio de su supuesto chantaje a su compañero Valbuena le costó desaparecer de la selección de Francia, pero los números y las actuaciones de Benzema este curso en el Madrid han llevado a Deschamps a repensar la decisión. Es que Karim aporta tanto... sus goles, su capacidad para asociarse con los compañeros y para conectar líneas...

82 partidos jugados con Francia.

27 goles ha marcado con su selección.

2 Eurocopas y 1 Mundial con el equipo del gallo.

Delatero: Mbappé, el elegido (Francia)

Todas las miradas van a estar puestas en Mbappé, no sólo las de quienes quieren sacarlo del PSG y ficharlo, sino también las de los aficionados. Con el bajón de Cristiano Ronaldo y Messi en la Champions, Mbappé y Haaland parecían tomar el relevo. En el Mundial de Rusia hace tres años ya demostró su velocidad, su derborde y su capacidad para definir.

43 partidos jugados con Francia.

17 goles ha marcado.

Campeón del mundo en 2018, marcó en la final con sólo 19 años.

Fransa Milli Takımının, Galler karşısında attığı 3 gol:



Mbappe, Griezmann, Dembele. pic.twitter.com/4iG7QWEf8e — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) June 4, 2021

Delatero: Cristiano Ronaldo, el hambre (Portugal)

Cristiano Ronaldo seguro que va a tener ganas de reivindicarse. Su salida a la Juve procedente del Real Madrid no salió como esperaba y en la Champions, su torneo preferido, ha sido eliminado siempre pronto. Ni el Calcio han podido conquistar este año y su futuro está en el aire. Qué decir de CR... Sus 103 goles con Portugal demuestran la voracidad que tiene.

175 partidos jugados con Portugal.

104 goles ha marcado con su selección.

1 Euro ha ganado, la última.

Delatero: Lewandowski, un seguro (Polonia)

Lo que echó de menos el Bayern a Lewandowski en la Champions ante el PSG. Sin su delantero, las posibilidades de remontada en la vuelta de cuartos se redujeron mucho. Tiene instinto dentro del área y puede rematar lo que sea como sea y, además, se asocia bien. Suma 48 goles en 41 partidos este curso y va a ganar la Bota de Oro por primera vez. Es una garantía.

118 partidos jugados con Polonia.

66 goles ha marcado con su selección.

2 Euros ha disputado ya, y el pasado Mundial.