Así fue el golazo de Eslovaquia... Y una injusticia

Fútbol

Robert Mak encontró un gol donde no había nada. Atrapó el balón en un costado y estaba rodeado, amagó con retroceder, pero decidió irse a la aventura. Le intentó quitar la pelota Zielinski y no pudo, y después se unió Bereszynski, que se llevó un caño. La acción es espectacular: lo tiene todo, habilidad, velocidad... El jugador del Ferencvaros remató a portería y acabó en gol. Salió corriendo, se emocionó, incluso parecía que lloraba, pero la injusticia es que el tanto no le contó a él. Su remate fue al palo, rebotó en el portero Szczesny y después se fue para adentro, de ahí que cuente como en propia puerta.