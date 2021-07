La revolucionaria propuesta que hace Piqué para las tandas de penaltis después de la eliminación de España

Fútbol

España pasó a semifinales tras ganar en la tanda de penaltis e Italia se metió en la final después de eliminar a España en la tanda de penaltis. Hubo algo en común en ambas situaciones: los dos equipos que empezaron lanzando fueron los que terminaron venciendo. Pero lo mismo le sucedió a Suiza, que dejó fuera a Francia también desde los once metros tirando en primer lugar. “No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja”, reflexionó Piqué en las redes sociales después de la eliminación de España. El central, por cierto, felicitó al equipo nacional por su papel a lo largo de la competición.

Después, le preguntan que cuál sería la solución para él. Y da una: “Creo que el mejor formato es ABBAABBAAB. De esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Anímicamente cambia mucho ir por delante o por detrás”. Después, también hay quien le recrimina que por qué no dijo esto cuando España eliminó a Suiza.