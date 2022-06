Olga Carmona: «Se me hace raro que me reconozcan por la calle»

A los quince años, Olga Carmona (12-6-2000, Sevilla) debutó con el Sevilla. Era una extremo izquierda rápida, con regate y gol. La fichó el Madrid y ahora, que también juega de lateral, está con la selección, preparada para disputar la Eurocopa de Inglaterra, que empieza el 6 de julio y en la que las españolas son unas de la favoritas.

Después del buen Mundial, después de que el fútbol español haya crecido, ¿siente la responsabilidad, la gente pide más?

Llevar la camiseta de la selección y representar a tu país ya es una responsabilidad muy grande. Y a partir de ahí, pues claro que sí. Para mí competir con las mejores selecciones de Europa e intentar dejar a tu país lo mejor posible, es un reto.

¿Quién es mejor que España en esta Eurocopa?

Hay selecciones muy potentes. Alemania, Dinamarca, Holanda y Francia. Con nuestro juego intentaremos neutralizar esa potencia física que tienen algunas.

¿Ésa es vuestra desventaja?

No, creo que nosotras hemos ido evolucionando también a nivel físico, pero sí que es verdad que las alemanas se caracterizan por ser muy fuertes, por ejemplo. Nosotras a través del balón, de jugar rápido, intentaremos ganarlas.

Debutó en el Sevilla con 15 años. Llegó al Madrid y ahora la selección. ¿No tiene miedo?

No. Siempre me he considerado una persona con mucha personalidad, sin miedos y lo demostré cuando salí hace dos años de casa. No lo cambio por nada, porque creo que ha sido un acierto.

Era extremo y ahora también es lateral, ¿cambia mucho?

Aprendes, son posiciones similares, pero no iguales. Al final es bueno saber manejar esa posición de extremo, más ofensiva y también manejar la posición más defensiva. He aprendido mucho a defender, otros términos que cuando juegas arriba no manejas. Poder jugar en varias posiciones creo que me da mucho.

Jugar más atrás da toda la banda y posibilidad de correr más.

Sí, es verdad que tienes como más tiempo. Si eres extremo, cuando te llega el balón inmediatamente tienes a la contraria encima. Desde atrás tienes como un poquito más de tiempo para pensar, creo. Eso me gusta mucho.

Es buena regateando, ¿eso es instinto?

No lo pienso, la verdad. Cuando me apunté al fútbol con mis hermanos eran mis características y las he ido desarrollando, pero no sé cómo lo aprendí. Me sale solo.

También mete goles.

El remate que más me gusta es cuando me viene el balón hacia el área y cruzarlo. Es mi tiro favorito. Recuerdo que he metido varios goles así, entre ellos al Barcelona en la Champions. Eso sí se practica, es posible mejorar y de hecho todavía me queda mucho.

Antes de jugar un partido solía comer pasta.

Lo hago siempre porque al final me viene bien y es como una rutina. En vez de comer patata o arroz prefiero siempre mi plato de pasta. Me da energía.

¿Sigue estudiando?

Sí, trasladé mis expedientes desde la Pablo Olavide y tendría que haber acabado ya. Pero con el traslado han quedado dos asignaturas que tengo ahí pendientes.

¿Tiene tiempo?

Lo intento sacar. Sí que es verdad que tenemos un tutor de deportes de élite que siempre nos da muchas facilidades.

¿Alguna vez pensó en dejar de estudiar?

No, siempre he pensado que no tengo prisa. El fútbol es mi trabajo y siempre está bien seguir formándose para que en un futuro puedas tener alguna salida. Y además me encanta el deporte en general. Por eso me decidí por Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

¿Cómo se ve en diez años?

Pues no lo sé, pero me gustaría tener mi gimnasio, temas de readaptación, que me encanta.

¿Se considera famosa?

No, no me considero así, aunque mis amigos me dicen: “Ya eres famosa, ya no quieres saber nada...”, pero al final es falta de tiempo, más que otra cosa.

Sí que ha cambiado la visión que se tiene de las futbolistas...

Sí, eso sí. Yo recuerdo que en mi primer año en Primera no tenía nada que ver en cuanto a medios, no tenía apenas repercusión, pero sí que ahora estoy notando un auge tremendo y la verdad que me alegra mucho de que eso siga pasando. Al final creo que aquí tanto la Selección como la Liga hay un nivel cada vez más alto y eso también está ayudando a que la gente se enganche.

¿Se nota ese cambio en su vida diaria?

Sí, alguna vez he ido por la calle, me han reconocido. Y sí que es verdad que en Sevilla me pasaba más porque es más pequeño y aquí en Madrid no me pasaba tanto, pero sí que lo he notado también.

¿Cómo es esa sensación?

Se me hace raro. Mira, no estaba súper, súper acostumbrada, pero nada, está bien.