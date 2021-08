Piqué, sobre su bajada de sueldo: “No soy yo, somos todos”

Fútbol

Piqué fue aclamado por el público del Camp Nou, que regresó tras la pandemia (algo más de 20.000 aficionados en las gradas), en el minuto 3, y un rato después marcó de cabeza el primer tanto ante la Real Sociedad, en un partido que terminó 4-2. Los aplausos fueron debidos a que el sábado el club barcelonista hizo oficial en un comunicado que gracias a que Piqué se había bajado el sueldo, se había podido inscribir a Eric García y Memphis Depay, dos de los fichajes, en LaLiga, pues así de delicada es la situación económica que atraviesa el club.

El segundo capitán azulgrana puso un matiz a todo el asunto, en los micrófonos de Movistar. “Para mí significa mucho el cariño del público. He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido prácticamente siempre aquí. El gesto es el que tocaba y el resto de capitanes también están plenamente dispuestos a ajustarse su salario. Yo he sido el primero en hacerlo por un tema de tiempos, pero el club les ha pedido un esfuerzo y lo van a hacer”, aseguró Gerard. “A veces porque no salimos mucho a hablar hay malentendidos. Desde que acabó la temporada pasada todos los capitanes nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. Yo he sido el primero porque era necesario hacerlo rápido para poder inscribir a los jugadores”, insistió.

Respecto al primer partido después de la “era Messi”, Piqué opinó: “No voy a decir yo ahora lo que significa Messi: el jugador más importante de la historia del club y de la historia del fútbol. Pero seremos muy competitivos y lucharemos por todos los títulos hasta el final. Hay que estar satisfechos y contentos, la imagen ha sido buena, los nuevos se han adaptado bien y la afición está enchufada”.