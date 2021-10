El día que Guardiola presumió de pagar impuestos en un anuncio independentista

Fútbol

En el momento de más auge del movimiento independentista, Pep Guardiola no dudó en situarse de su parte. Desde los lazos en la solapa hasta declaraciones donde dejaba muy clara su posición. Hizo anuncios y participó dando voz a las campañas independentistas. Dio la cara como suele hacer en ese tema. Y habló de que pagaba impuestos, aunque ahora se ha sabido que tenía una cuenta en Andorra.

El entonces ministro Jorge Fernández Díaz le acusó de jugar con la selección española por dinero: “Vemos que se quitan la careta y gente que ha jugado y ha triunfado con la selección española de fútbol vemos que iba seguramente no por interés patriótico, sino por interés crematístico, porque hay personas que el dios que tienen es el del dinero”,

En una entrevista en una campaña independentista, Guardiola contestó con dureza: ”“Ya sé que el ministro dijo que fui con la selección por dinero, pero me parece que no es bien bien así. Un día que vea al señor Fernández Díaz tendremos la ocasión de hablarlo, pero no fui por una cuestión económica”, decía el entrenador catalán, entonces muy motivado con el asunto político. Y añadía unas palabras que hoy pueden pesar un poco más: “Desde el primer día hasta el último, cosa que muchos partidos políticos no pueden decir”. Según las informaciones que acaban de salir, Guardiola tenía una cuenta en Andorra y era apoderado de una empresa en Panamá. Ahí recibió el salario cuando jugó sus últimos años de carrera en Qatar.

En esa entrevista Guardiola reconocía que le hubiese gustado jugar con Cataluña:“Si hubiera habido un estado catalán habría jugado en Cataluña, porque he nacido en Santpedor (Barcelona). En aquel momento no era viable, la selección me convocaba y fui encantado a defender lo mejor posible mi juego, por mis compañeros y por la selección española”, decía.

Guardiola se ha mostrado siempre partidario de la independencia de Cataluña y algunas veces muy crítico con algunas decisiones tomadas por el Gobierno de España. En esos años en los que se hablaba mucho de independencia el entrenador catalán no quiso mantenerse al margen. Ahora, las informaciones acerca de lo que hacía con su dinero no tienen nada de políticas.